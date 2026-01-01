أميبا قاتلة تصيب طفلاً في بحيرة طبريا.. والوفيات تتجاوز 97%

وكالات /سما/

طبريا/سما- أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية عبر وسائل الإعلام أن فحوصات طبية أظهرت إصابة طفل بالميكروب الطفيلي الفتاك Naegleria fowleri. ينقل الطفل إلى قسم العناية المركزة حيث يخضع للعلاج الدعمي المكثف ويعتمد على أجهزة التنفس الاصطناعي لاستمرار حياته.

أفادت السلطات الصحية أن العدوى حدثت نتيجة السباحة في شاطئ "كورسيا" على ضفاف بحيرة طبريا شمالي البلاد قبل حوالي أسبوع من دخول الطفل إلى المستشفى. يبلغ عمر المصاب 9 سنوات، والحالة الصحية الحالية موصوفة بأنها حرجة جداً.

تشكل هذه الحالة الرابعة من نوعها التي تسجلها إسرائيل منذ عام 2022. وأشارت الوزارة إلى أن اثنين من المرضى الذين أُصيبوا بنفس العدوى في فترات سابقة لقيا حتفهما جراء المضاعفات المترتبة على الإصابة.

الأميبا Naegleria fowleri تعيش في بيئات المياه العذبة الدافئة، وتتكاثر عندما تتراوح درجة حرارة الماء بين 25 و30 درجة مئوية. تدخل الطفيلية إلى الجسم بشكل أساسي عبر الممرات الأنفية أثناء السباحة، ثم تنتقل إلى الدماغ حيث تسبب التهابًا حادًا قد يكون قاتلاً.

في ضوء الحالة الجديدة، أصدرت الوزارة توصيات محدثة للجمهور توصي زوار بحيرة طبريا بتجنب دخول المياه إلى الممرات الأنفية قدر الإمكان، إذ يمثل الأنف المدخل الرئيسي للميكروب.

وبحسب بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فقد تم تسجيل نحو 400 حالة إصابة بهذا الطفيلي عالميًا حتى الآن. معدل الوفيات المرتبط بالعدوى مرتفع جداً؛ حيث تتجاوز نسبة الوفيات 97% حتى في الحالات التي تتلقى العلاج في الوقت المناسب، مما يجعل هذه العدوى من أخطر الأمراض المعدية النادرة.