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حورية فرغلي تُنفي الخطوبة

خبر : فرغلي توضح: اللقاء مع الفارس عملي محض وليس خطوبة

الإثنين 07 سبتمبر 2026 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرغلي توضح: اللقاء مع الفارس عملي محض وليس خطوبة



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أسدلت مديرة أعمال الفنانة المصرية حورية فرغلي الستار على الجدل الذي أثاره تداول أنباء خطوبة مزعومة بينها وبين الإعلامي العراقي نزار الفارس، موضحة أن الحديث عن علاقة عاطفية أو ارتباط رسمي بين الطرفين غير صحيح على الإطلاق.

جاء التوضيح بعد أيام من إعادة تداول الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي، عقب نشر الفارس صورة تجمعه بفرغلي علّق عليها برسالة حب، ما أثار التكهنات حول تطور علاقة رومانسية بينهما.

أكدت مديرة الأعمال في تصريحات صحافية أن الصورة التقطت خلال كواليس تصوير حلقة جديدة من برنامج يقدمه الفارس، وأن اللقاء جاء في سياق عملي بحت، مشددة على عدم وجود أي صلة عاطفية بين الجانبين.

وفي خطوة استباقية، أعلنت عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة الجهات المسؤولة عن إطلاق الشائعة، رافضة استخدام اسم الفنانة وتفاصيل حياتها الخاصة لكسب انتشار إعلامي أو احتلال قوائم البحث الرائجة.

دعت مديرة الأعمال وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل إلى ضرورة التحقق من المعلومات والالتزام بالمهنية عند تناول الأخبار المتعلقة بالحياة الشخصية للفنانين، محذرة من أن مثل هذه الشائعات قد تسبب أضراراً معنوية وشخصية عميقة تتجاوز ما قد تحققه من تفاعل لحظي على الإنترنت.

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