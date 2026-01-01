جائزة الأميرة صيتة تكرّم 30 فائزًا بمبادرات اجتماعية وتفتح باب الترشح لدورة جديدة

وكالات /سما/

الرياض/سما- أقيم حفل تكريمي في الرياض مساء الأحد 6 سبتمبر/أيلول 2026، كرّمت خلاله مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي ثلاثين فائزًا بجوائزها الاجتماعية، تقديرًا لمسهماتهم الرائدة في خدمة المجتمع والعمل الإنساني.

برعى الحفلَ المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، وحضره الأمير سعود بن فهد بن عبدالله، عضو المجلس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية، وحضور واسع لقادة المجتمع والمهتمين بالعمل الاجتماعي. واستعرض الحفل دور الجوائز الست التي تُعنى بتحفيز الأفراد والمؤسسات على ابتكار مبادرات ذات تأثير مستدام: المواطنة المسؤولة، أم الجود، تنسيق، تحفيز، صيتاثون، وامتنان.

أكد الأمير سعود بن فهد في كلمة ألقاها أن هذه الجوائز تجسد رسالة وفاء وتقدير لمن اتخذوا خدمة المجتمع منهجًا ثابتًا في مسيرتهم، مشددًا على ما توليه المملكة من عناية خاصة لدعم المبادرات التي تعزز جودة الحياة وترسخ قيم التعاون والتكافل. وأوضح أن الجوائز جاءت ثمرة عمل مؤسسي منظم يقوم على وضوح الرؤية ودقة التنفيذ وقياس أثر كل مبادرة لضمان استدامتها.

من جانبه، قال الدكتور فهد بن حمد المغلوث، الأمين العام للجائزة، إن قيمة الإنجازات لا تُقاس بعددها بل بعمق أثرها، مشددًا على أهمية الاحتفاء بصُنّاع الإنجاز كتجسيد لثقافة وطنية جعلت من العطاء قيمة أساسية ومن المبادرة مسؤولية جماعية. وأضاف أن المبادرات التي يشهدها القطاع الاجتماعي تأتي ثمرة الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لبناء الإنسان باعتباره محور التنمية وأساس نهضة الوطن.

أعلن المغلوث خلال الحفل فتح باب الترشح للجائزة الكبرى في دورتها الرابعة عشرة لعام 2026 تحت عنوان "تنمية الإنسان وتعزيز التماسك المجتمعي والولاء الوطني"، إضافة إلى فتح الترشح لجائزتي المواطنة المسؤولة في دورتها السادسة وصيتاثون في دورته الرابعة.

في جائزة "امتنان"، فاز إحسان صالح طيب في فرع "وقار"، وصالح بن عبدالله السيد في فرع "رِفعة". وفازت هيئة تطوير منطقة عسير بجائزة "تحفيز" في دورتها الرابعة عن مبادرة "أجاويد".

وذهبت جائزة "تنسيق" في دورتها الخامسة إلى مدارس علم وبناء الأهلية في المجال التعليمي، وجمعية الأشخاص الاستثنائيين لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الخيري. أما جائزة "أم الجود" في دورتها السابعة، فنالها الدكتور هاني طلال الجهني عن مجال التوعية بالصحة العامة والنفسية.

في جائزة "المواطنة المسؤولة" بدورتها الخامسة، تصدر المركز الأول في المرحلة الثانوية فهد الدوسري من ثانوية الفيصلية للموهوبين عن مبادرة "السوار الذكي لذوي الاحتياجات الخاصة"، تلاه سلمان الرويلي من ثانوية السلام النموذجية الأهلية عن مبادرة "Social-steps"، وثالثًا درر خالد من ثانوية الأندلس التعليمية عن مبادرة في الهندسة الطبية.

في المرحلة المتوسطة، حل المركز الأول لدان الوقداني من متوسطة التعلم الذكي الأهلية عن مبادرة "خطوة أمل"، وثانيًا تولين العنزي من متوسطة تحفيظ القرآن الكريم بعرعر عن مبادرة "رشد"، وثالثًا ورد الشمردل من مدارس رياض الصالحين الأهلية عن مبادرة "مهارات تصميم الجرافيك".

في المرحلة الابتدائية، نالت همس السليم من مدارس رؤية المستقبل الأهلية المركز الأول عن مبادرة "قارئ الشفاه الذكي"، وحلت رنيم الفويرس من ابتدائية رؤية المستقبل الدولية ثانيًا عن مبادرة "رحلة ألوان مستدامة لحماية بيئتنا"، والمركز الثالث من نصيب لينا الشريف من الابتدائية الثالثة والعشرين بمكة المكرمة عن مبادرة "تعزيز حب التعلم والابتكار".

في برنامج "صيتاثون" الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية بدورته الثالثة، حقق فريق جامعة حائل المركز الأول عن مبادرة "غرس نيشن"، وجاء فريق جامعة الملك خالد ثانيًا عن مبادرة "الصوت يلون المكان"، بينما احتل فريق جامعة طيبة المركز الثالث عن مبادرة "إلهام".