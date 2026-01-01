الزمالك يتوعد بيزيرا بإجراءات قانونية حال استمراره بعيداً عن النادي

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أكد أمين صندوق نادي الزمالك المصري حسام المندوه أن الإدارة ستتخذ خطوات قانونية صارمة إذا لم يعد اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا خلال الأيام القادمة.

وأوضح المندوه، في تصريحات تليفزيونية مساء الأحد، أن النادي لن يناقش موضوع بيع بيزيرا قبل عودته والحوار معه مباشرة، موضحاً أن إدارة الزمالك أخطرت اللاعب بهذا الموقف رسمياً.

وشدد على أن الزمالك يتعامل مع الملف بانضباط قانوني كامل، وأن الاتصالات الجارية مع الجانب الآخر تتم عبر قنوات رسمية وقانونية للوصول إلى أفضل حل ممكن.

وأضاف أن النادي حدد سقفاً مالياً قدره 6 ملايين دولار كشرط للموافقة على رحيل بيزيرا، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفريق يفرض معايير انضباط عالية ولا يعاني من مشكلات داخلية في غرفة الملابس.

وانتقل المندوه للحديث عن الأوضاع المالية للنادي، فكشف أن الإدارة الحالية استقبلت ملفاً يتضمن مستحقات متأخرة للاعبي كرة القدم والقطاعات الرياضية الأخرى تقارب مليار جنيه مصري.

ولفت إلى أن لاعبي الفريق الأول يتسلمون حالياً ما نسبته بين 75 و80 بالمئة من مستحقاتهم المالية عن الموسم الماضي، مشيراً إلى اجتماع عقده معهم رئيس النادي حسين لبيب.

وأنكر المندوه وجود نزاع مع لاعب الفريق أحمد فتوح، محتجاً بأن الادعاءات بشعور اللاعب بعدم التقدير غير صحيحة، كما استبعد مطالبة فتوح بمرتب قدره 50 مليون جنيه مصري سنوياً.

وطالب بإجراء مراجعة شاملة لملف عقود لاعبي النادي من جهات متخصصة، معتبراً أن هذه الخطوة قد تستحق طرحها للنقاش في البرلمان المصري.

واستشهد المندوه بعقد لاعب الزمالك السابق أحمد سيد (زيزو)، قائلاً إنه يثير علامات استفهام بشأن الفجوة بين القيمة المسجلة للعقد السابق وهي 5 ملايين جنيه، وبين المطالب الحالية التي تصل إلى 80 مليون جنيه أو أكثر لتجديد التعاقد.

وأكد المندوه عدم اتهامه لأي طرف بشكل مباشر، لكنه دعا إلى دراسة شاملة لملف عقود اللاعبين والنقاش حوله بسبب ما وصفه بـ"علامات الاستفهام" المحيطة به.

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