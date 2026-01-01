الاتحاد يعزز مركزه برباعية أمام النصر ويقترب من الهلال

وكالات /سما/

الرياض/سما- حقق فريق الاتحاد انتصاراً مستحقاً على النصر برباعية أهداف في مواجهة الجولة الخامسة من الدوري السعودي، بعد أداء متفوق أظهر جودة عالية في التنفيذ والانضباط التكتيكي تحت قيادة المدرب الألماني ينز فيسينغ.

سجل المهاجم النيجيري جورج هدفين متميزين في الشوط الأول، كان الأول منهما ثمرة حس تهديفي عالٍ ومتابعة دقيقة، فيما جاء الثاني بطريقة أيقونية حيث ارتقى عالياً وسدد برجله بأسلوب يذكر بأداء كبار المهاجمين العالميين مثل إبراهيموفيتش وهالاند. نال جورج جائزة رجل المباراة بجدارة.

حضر أكثر من 47 ألف مشجع المواجهة، وكانت الضرورة تفرض على الاتحاد تحقيق الفوز للاقتراب من الهلال المتصدر الذي حقق خمسة انتصارات. الانتصار رفع رصيد الاتحاد ليضعه على بعد أربع نقاط من القمة ونقطة واحدة عن المركز الثاني، ليعود الفريق بقوة إلى سباق الصدارة.

اعتمد فيسينغ استراتيجية تركز على الضغط العالي والحركة المستمرة، وتجلى ذلك في الإحصائيات إذ قطع لاعبو الاتحاد مسافة 91.8 كيلومتر خلال المباراة مقابل 67.7 كيلومتر للاعبي النصر. قال المدرب الألماني قبل اللقاء: «نستطيع الانتصار لو قمنا بحركة أكبر من الخصم، هذا سيمنحنا أفضلية في الملعب».

أكد فيسينغ في المؤتمر الصحافي على أهمية الانضباط الجماعي، مشيراً إلى تدخل اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة 92 عندما استخلص الكرة وأنقذ فريقه من هدف محتمل. قال: «كرة القدم التي نريدها تعتمد على المجموعة؛ الجميع يدافع والجميع يسجل الأهداف، هذا هو السلوك الذي نريده».

أظهر الظهير الأيمن أحمد الجليدان أداءً لافتاً، حيث شكل جبهة هجومية رئيسية من الجهة اليمنى وساهم في صناعة الهدف الأول قبل طلبه التغيير بعد 50 دقيقة. يعتبر الجليدان من أكثر اللاعبين تطوراً منذ وصول فيسينغ، خاصة على الصعيد البدني بفضل العمل مع مدرب خاص.

حافظ لاعب الوسط ديون لوبي على الكرة بمهارة في اللحظات الحرجة، ولم يفقد أي كرة خلال المباراة، ما ساعد الاتحاد على الصمود خلال فترات الضغط التي مارسها النصر بحثاً عن العودة في النتيجة.

لم تخلُ المباراة من نقاط سلبية، إذ لم يستغل الاتحاد عدداً من الارتدادات السريعة والمساحات المتاحة أمامه عندما اندفع النصر بحثاً عن تقليص الفارق. انتقد فيسينغ هذه الجوانب قائلاً: «لم نكن موفقين في المرتدات التي صنعناها»، وحاول ضبط حماس لاعبيه خلال اللقاء، خاصة عندما تقدم بعض اللاعبين بإفراط تاركين مساحات واسعة خلفهم.

أظهر التعديل التكتيكي الذي أجراه فيسينغ في الدقيقة 85، عندما وضع مهند الشنقيطي في مركز الظهير الأيسر بنصيحة من مساعده السعودي حسن خليفة، مستوى الثقة العالية التي يتمتع بها المدرب بفريقه الإداري، وفهمه العميق لقدرات لاعبيه.

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