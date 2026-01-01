iOS 27 يتيح استخدام رقم واحد على جهازي iPhone بلا نقل شريحة

وكالات /سما/

تسعى شركة آبل لإطلاق ميزة iPhone Handoff ضمن نسخة iOS 27 القادمة، وهي تتيح نقل رقم هاتف واحد بين جهازي iPhone بسلاسة دون الحاجة للتعامل اليدوي مع شريحة eSIM في كل مرة. تعمل الفكرة على تعيين جهاز iPhone كرئيسي يحتفظ بالشريحة الأساسية، وآخر مساعد يستقبل شريحة eSIM إضافية مرتبطة بالرقم ذاته، مع انتقال الخدمة تلقائيًا بينهما حسب الحاجة.

أشارت آبل إلى هذه الميزة بشكل مختصر خلال مؤتمر WWDC 2026 في يونيو دون تفصيل آليات عملها. كشفت عروض تجريبية نشرها متحمسون استخدموا برنامج Xcode 27 مزيدًا من الآليات الداخلية، غير أن آبل لم تنشر بعد صفحة دعم شاملة توضح المتطلبات أو قائمة بشركات الاتصالات المدعومة. يبدأ إعداد الميزة من قسم الاتصالات الخلوية في إعدادات iOS 27، حيث يحدد المستخدم أيهما سيكون الرئيسي وأيهما المساعد.

تبقى شريحة eSIM الأساسية على الهاتف الرئيسي، بينما يحصل المساعد على شريحة eSIM مصاحبة مرتبطة بخط الاتصال ذاته. تظهر البيانات في العروض التجريبية أن إدارة إعدادات الشبكة تبقى مركزة في الجهاز الرئيسي، مما يحافظ على نقطة تحكم واحدة للخدمة. الرقم يصبح نشطًا على الجهاز المستخدم حاليًا فقط، لذلك لا تعمل مثل خدمات MultiSIM التقليدية التي تسمح برنين عدة أجهزة معًا. يظهر إشعار عبر Dynamic Island عند تحويل الخدمة، وتتبع مشاركة الموقع الجهاز الذي يحمل الرقم النشط، ما يبقي خدمات مثل Find My متطابقة مع الهاتف المستخدم.

تختلف هذه الآلية عن عملية نقل eSIM الحالية في iPhone. آبل تسمح بنقل الرقم من جهاز إلى آخر أثناء إعداد هاتف جديد، لكن iPhone Handoff تحول هذا إلى نقل متكرر وسريع بين جهازين مربوطين مسبقًا. الميزة قد تفيد من يملك هاتفين لأغراض متعددة، مثل استخدام جهاز أصغر أثناء التنقل والعودة إلى آخر في ساعات العمل، شرط أن تدعم شركة الاتصالات إصدار شريحة eSIM مصاحبة.

تفعيل الميزة لا يعتمد على iOS 27 وحده؛ تحتاج شركات الاتصالات إلى البنية اللازمة لإصدار وإدارة شريحة eSIM مصاحبة. ظهور الخيار في الإعدادات لا يضمن تفعيله في جميع الدول والشبكات منذ الإطلاق الأول. تشير معلومات مدرجة في البرمجيات إلى أن شركتي T-Mobile الأمريكية و Deutsche Telekom الألمانية قد تكونان من أوائل المدعومات، غير أن هذه التفاصيل غير مؤكدة رسميًا ولا توجد قائمة نهائية بالأسواق والشركات المشاركة عند الإطلاق.

يحمل هذا الشرط أهمية خاصة للمستخدمين خارج الولايات المتحدة، حيث تتباين خدمات eSIM وطرق مشاركة أرقام الهاتف بين شركة اتصالات وأخرى. قد يصل iOS 27 إلى الأجهزة المتوافقة بينما يحتاج دعم iPhone Handoff إلى وقت إضافي لدى عدد من الشبكات في مناطق مختلفة.

تندرج الميزة ضمن استراتيجية آبل المستمرة نحو الاعتماد على eSIM. أزالت الشركة منفذ بطاقة SIM الفعلية من iPhone المباعة في الولايات المتحدة منذ عدة أجيال، بينما تسمح بنيتها الحالية بتخزين وإدارة ملفات اتصال رقمية بلا بطاقة فعلية. iPhone Handoff تقدم حلًا عمليًا للمتنقلين بين جهازين، خاصة أنها تختصر خطوات النقل اليدوي في كل مرة، لكن فائدتها الحقيقية مرتبطة بسرعة تبني شركات الاتصالات لها. وجود الميزة في النظام دون دعم شبكة سيجعلها خيارًا نظريًا غير قابل للاستخدام لقطاع كبير من المستخدمين.

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