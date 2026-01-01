هاتف RugOne Xsnap 7 Pro: كاميرا أكشن منفصلة تعيد تعريف التصوير المتحرك

وكالات /سما/

برلين/سما- أطلقت شركة RugOne هاتفًا ذكيًا متينًا جديدًا خلال معرض IFA 2026 بألمانيا، وهو الإصدار السابع Pro من سلسلة Xsnap، ويحمل مواصفات موجهة للعاملين في الأنشطة الخارجية والمغامرات. وسبق للشركة أن عرضت النسخة الأولية من الجهاز خلال مؤتمر MWC 2026 في شهر مارس، قبل تطويرها والاستقرار على المواصفات النهائية.

تركز فلسفة التصميم على دمج هاتف مخصص للاستخدام القاسي مع كاميرا تصوير متخصصة قابلة للفصل، الأمر الذي يسمح بتوسيع نطاق استخدام الجهاز. الكاميرا نفسها عنصر منفصل قابل للإزالة من الجزء الخلفي للهاتف بواسطة اتصال مغناطيسي مدعوم بقفل مادي إضافي لضمان الثبات، ويمكن تثبيتها على الملابس والمعدات أو تركها معلقة في مواقع مختلفة أثناء التسجيل، بينما يتحول الهاتف ذاته إلى شاشة عرض لاسلكية ومركز تحكم في عملية التصوير. وحصل الجهاز على جائزة IFA Innovation Award 2026.

تسجل وحدة الكاميرا المنفصلة فيديو بدقة قصوى تبلغ 2.7 كيلوبكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع عدسة واسعة بزاوية رؤية 133 درجة. تدعم الكاميرا خوارزمية برمجية لتصحيح التشوهات الناجمة عن العدسة الواسعة، بالإضافة إلى نظام تثبيت برمجي يقلل من اهتزاز الفيديو أثناء الحركة السريعة والأنشطة الديناميكية.

تأتي الكاميرا مزودة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وتكفي وفق بيانات الشركة لتسجيل حوالي 8 ساعات من الفيديو بدقة 1080p. يمكن للكاميرا الاستمرار في التسجيل لمدة 40 دقيقة متواصلة قبل استنزاف بطاريتها بالكامل، لكن يمكن إعادة شحنها عند إعادة تثبيتها داخل الهاتف والاستفادة من بطاريته الكبيرة، مما يسمح بجلسات تصوير مطولة عند التناوب بين الفصل والتركيب.

تتحمل الكاميرا الغمر في الماء حتى عمق 5 أمتار، ما يتيح استخدامها في بعض الأنشطة المائية والرطبة. بينما يحمل الهاتف نفسه تصنيفات حماية مزدوجة IP68 و IP69K ضد الماء والغبار، مع هيكل مصمم خصيصًا لتحمل الظروف المناخية والاستخدامات القاسية.

على صعيد المواصفات العامة، يعتمد Xsnap 7 Pro على معالج MediaTek Dimensity 8400 مع دعم كامل لاتصالات الجيل الخامس 5G. الهاتف يأتي بـ 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلي. يعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 16، مع وعد من الشركة بتقديم تحديثات رئيسية تمتد إلى نسخة Android 20.

الشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز. تتيح الشاشة معاينة بث الكاميرا المنفصلة بشكل لاسلكي من مسافة تصل إلى 49 مترًا تقريبًا، مما يسمح بتثبيت الكاميرا بعيدًا عن موقع المستخدم ومتابعة ما تصوره بشكل حي على شاشة الهاتف أثناء جلسة التسجيل.

تضم منظومة التصوير الرئيسية كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمثبت بصري OIS. توجد أيضًا كاميرا متخصصة للرؤية الليلية بدقة 64 ميجابكسل، مدعومة بأضواء أشعة تحت الحمراء لالتقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة جدًا. على الجهة الأمامية توجد كاميرا بدقة 32 ميجابكسل مخصصة لمكالمات الفيديو والصور الشخصية.

البطارية تأتي بسعة كبيرة بلغت 9300 ملي أمبير/ساعة، وهي سعة فوق المتوسط مقارنة بمعظم الهواتف الذكية التقليدية، وتتناسب مع الطبيعة الموجهة للاستخدام الخارجي والرحلات الطويلة. تستطيع البطارية الكبيرة إعادة شحن وحدة الكاميرا عدة مرات متتالية، الأمر الذي يرفع إجمالي زمن التصوير النظري إلى عدة ساعات عند الاعتماد على إعادة الشحن المتكررة بين جلسات التسجيل.

يبدأ سعر الهاتف ضمن حملة تمويل جماعي على منصة Kickstarter من 799 يورو اعتبارًا من 7 سبتمبر الجاري. السعر العالمي عند الطرح الكامل في أكتوبر سيصل إلى 999 دولارًا، مما يضع الهاتف في نطاق سعري مرتفع نسبيًا مقارنة بالهواتف الذكية المتينة العادية.

تتمثل نقطة الضعف الرئيسية في أن دقة التصوير 2.7K أقل من مستويات 4K التي توفرها كاميرات أكشن صغيرة متخصصة معروفة مثل DJI Osmo Nano و Insta360 Go Ultra. لكن جاذبية حل RugOne تكمن في دمج الكاميرا داخل هاتف موحد يسهل شحنه ونقل الملفات منه، بدلًا من الاعتماد على جودة الفيديو وحدها كعامل منافسة.

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