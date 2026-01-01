أونروا تدق ناقوس الخطر: دون دعم إضافي سنُجبر على اتخاذ إجراءات قاسية تهدد ملايين اللاجئين

القاهرة/سما/

أكد كريستيان سوندرز، المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن المجتمع الدولي مطالب بتحويل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين إلى إجراءات عملية وملموسة على الأرض، مشددًا على أن ملايين اللاجئين الفلسطينيين يعيشون حالة متزايدة من القلق وعدم اليقين بشأن مستقبلهم، وأن القرارات التي تُتخذ اليوم ستحدد إلى حد كبير ملامح هذا المستقبل.

وأوضح سوندرز، خلال كلمته أمام الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية ما زالت تشهد تدهورًا خطيرًا، رغم ما وفره وقف إطلاق النار من تهدئة نسبية، مشيرًا إلى أن ملايين الفلسطينيين يواجهون صعوبات متفاقمة في الحصول على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وإغاثة.وأكد أن "أونروا" تمتلك البنية التحتية والكوادر والخبرات اللازمة لمواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، إلا أن استمرار هذه الخدمات يعتمد بشكل مباشر على توافر التمويل والدعم الدولي الكافي.

وحذر المفوض العام بالإنابة من أن عدم توفير دعم إضافي ومستدام للوكالة خلال الفترة المقبلة سيضعها أمام خيارات صعبة، وقد يضطرها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع الأزمة المالية المتفاقمة، الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسائر مناطق عمل الوكالة.وشدد سوندرز على أن القضية لا تتعلق بمستقبل "أونروا" فحسب، بل بمستقبل الملايين الذين يعتمدون على خدماتها الأساسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية واتخاذ خطوات عاجلة لضمان استمرارية عمل الوكالة وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

واختتم بالتأكيد أن المطلوب ليس عملاً خيرياً أو استجابة مؤقتة، بل التزامًا دوليًا حقيقيًا يترجم إلى دعم ملموس يضمن استمرار الخدمات الأساسية ويعزز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة.