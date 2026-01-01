إيمي 2026: تتويج الإبداعات والإرث التلفزيوني في ليالٍ احتفالية

وكالات /سما/

لوس أنجلس/سما- احتفى العالم بالمبدعين والفنانين عند انطلاق الليلة الأولى من حفل جوائز إيمي للفنون الإبداعية 2026 في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، على مسرح بيكوك الذي استقبل نخبة من نجوم التلفزيون والسينما على سجادته الحمراء الفاخرة. وتوزعت مهام تقديم الحفل على مجموعة مختارة من الشخصيات الفنية البارزة، منهم المخرج كولين هانكس، والممثلة والدا سايكس، والإعلامية جولي تشن مونفيس، وممثلة الأوبرا جوليان هوف.

جاءت سابرينا كاربنتر ضمن أبرز الفائزين في الليلة الأولى، حيث حققت إنجازاً ملحوظاً بفوزها بأول جائزة إيمي في مسيرتها الفنية بصفتها منتجة تنفيذية وممثلة، عندما فازت بجائزة "أفضل برنامج منوعات خاص مسجل" عن إعادة إنتاج البرنامج الكلاسيكي "The Muppet Show" على منصة ديزني بلس. وجاء فوزها متفوقاً على عروض فنية أخرى من بينها الفيلم الوثائقي لجولة تايلور سويفت العالمية "The Eras Tour | The Final Show".

وسجلت ممثلة المسلسل الشهير "Law & Order: SVU" ماريسكا هارغيتاي حضوراً مميزاً في الاحتفال، حيث نالت جائزتي إيمي عن عملها كمخرجة للفيلم الوثائقي "My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay"، الذي حقق أيضاً جائزة أفضل عمل وثائقي خاص. ويأتي هذا الإنجاز المزدوج في توقيت مهم، إذ ستتولى هارغيتاي تقديم الحفل الرئيسي الكبير لجوائز الإيمي في 14 سبتمبر/أيلول القادم.

وستستمر فعاليات الحفل عبر ثلاث ليالٍ احتفالية متتالية؛ إذ ستشهد الليلة الثانية في 6 سبتمبر/أيلول (اليوم) تقديماً مشتركاً من نوح وايل نجم مسلسل "The Pitt"، وويندي ماكليندون كوفي من "The Goldbergs"، ودافيد ديغز من "The Boys". وستتضمن هذه الليلة لحظة تاريخية بتقديم "جائزة الإرث" المستحدثة وتكريم خاص للبرنامج الأيقوني "I Love Lucy"، تقديراً لتأثيره العميق والممتد عبر عقود من تطور الفن التلفزيوني العالمي.

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