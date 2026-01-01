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ترامب والشعر المثير للجدل

خبر : لون شعر ترامب يظهر بدرجة أغمق في نيوجيرسي وينعش تكهنات التواصل الاجتماعي

الإثنين 07 سبتمبر 2026 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
لون شعر ترامب يظهر بدرجة أغمق في نيوجيرسي وينعش تكهنات التواصل الاجتماعي



وكالات /سما/

نيوجيرسي/سما- لفت انتباه متابعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإنترنت تغير ملحوظ في لون شعره عندما ظهر بصور عند هبوطه من طائرة إير فورس وان في مطار مورستاون بولاية نيوجيرسي في السابع من سبتمبر/أيلول 2026. بدت خصلات شعره بدرجة لون أغمق وأكثر ميلاً إلى البني، مقارنة باللون الأشقر الذي اعتاد الظهور به في المناسبات الرسمية السابقة.

اقترن المظهر الجديد برتبة عنق برتقالية فاتحة وبدلة كلاسيكية، وكان ترامب يلوح للصحفيين المحيطين به. الفارق بين لون شعره في هذه اللقطات وبين مظهره في مأدبة عشاء في حديقة الورود بالبيت الأبيض قبل أيام قليلة في الثاني من سبتمبر/أيلول جعل التغير أكثر وضوحاً، إذ ظهر حينها بالدرجة الأشقر المعروفة.

انتشرت الصور بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت نقاشاً واسعاً بين المستخدمين. علّق البعض بشكل مباشر على تحول لون شعره إلى البني، فيما استعاد آخرون الشكوك القديمة والتكهنات التي طالما تناولتها وسائل إعلام وحسابات إنترنت حول حقيقة شعره، وما إن كان يرتدي شعراً مستعاراً أو أنه يلجأ إلى صبغة جديدة للتعديل على مظهره.

لم يصدر أي تعليق رسمي من المكتب الرئاسي حول هذا التغير المفاجئ في الشعر، والذي ظل موضوع نقاش صاخب على الإنترنت منذ ظهور الصور، مع استمرار التكهنات حول السبب الحقيقي خلف هذا التحول في المظهر.

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