8 أفكار لتحويل الجوارب القديمة إلى دمى شخصيات محبوبة

وكالات /سما/

بدلاً من التخلص من الجوارب القديمة، يمكن تحويلها إلى لعب مبتكرة من خلال مشروع فني بسيط يجمع بين المتعة والإبداع. تُستخدم الجوارب البالية — خاصة تلك التي فقدت فردتها أو أصبحت صغيرة على الطفل — لصناعة دمى مستوحاة من شخصيات الأفلام والمسلسلات المحبوبة.

لا يتطلب المشروع أدوات معقدة؛ بل يعتمد على الخامات المنزلية البسيطة مثل قطع اللباد والقماش وخيوط الصوف والغراء والألوان الآمنة للرسم على القماش، إلى جانب الحشوة القطنية أو بقايا الملابس القديمة. يُفضل أن تكون الجوارب نظيفة وجافة قبل البدء، كما يتعين على الكبار التعامل مع الأدوات الحادة مثل المقص والإبرة، خاصة مع الأطفال الصغار. كما يُنصح بتجنب الأجزاء الصغيرة كالأزرار والخرز مع الأطفال الأصغر سنًا، واستبدالها بقطع لباد كبيرة آمنة.

تبدأ العملية بتذكير الطفل بالشخصية المختارة ومشاهدة مشهد منها أو مراجعة صفاتها، ثم تحويل الجورب تدريجيًا. لا يشترط أن تكون الدمية نسخة طبق الأصل؛ بل الهدف إضفاء اللمسات الشخصية والإبداعية للطفل نفسه.

ميكي ماوس: استخدمي جورباً أسود قديماً، واحشيه بالقطن حتى يصير الجسم مستديراً. شكّلي الأذنين من دائرتي لباد أسود، وأضيفي الوجه بعيون بيضاوية وأنف أسود وابتسامة. اصنعي السروال الأحمر من قطعة قماش صغيرة مع دائرتين بيضاوين لمحاكاة الأزرار.

ويني الدبدوب: جورب أصفر مملوء بالحشوة يصلح تماماً. شكّلي أذنين دائريتين من لباد أصفر، وأضيفي القميص الأحمر من قماش قديم. يمكن إكمال المشهد بوضع وعاء صغير يمثل العسل بجانب الدمية.

دورا المستكشفة: جورب وردي أو بنفسجي يُحشى جيداً، ثم يُحدد الرأس بشريط قماش. اصنعي شعراً من خيوط صوفية داكنة، ثم صممي حقيبة الظهر من قطعة قماش صغيرة، مع إضافة أوراق صغيرة بداخلها تمثل خريطة وبوصلة.

إلسا من فيلم Frozen: جورب أزرق أو أبيض يُحشى وإغلاقه جيداً. أنشئي شعراً طويلاً من خيوط صوفية فاتحة اللون، ثم فستاناً أزرق من قماش قديم. لإضافة اللمسة السحرية، قصي رقائق ثلج من ورق أبيض وثبتيها على الفستان.

توم من Tom and Jerry: جورب رمادي أو أزرق، مع أذنين من لباد رمادي وأجزاء وردية صغيرة. شكّلي عينين كبيرتين وأنفاً وشواربًا من لباد أو خيوط، وأضيفي ذيلاً طويلاً من جورب قديم آخر.

سبونج بوب: جورب أصفر ممتلئ بالحشوة، مع قطع لباد بألوان مختلفة للملابس والوجه. استخدمي جورباً سميكاً أو رتّبي الحشوة بطريقة تمنح الدمية شكلاً مستطيلاً. أضيفي عينين كبيرتين وفماً وخدين، مع بنطال بني وربطة عنق من قماش قديم.

شريك: جورب أخضر محشو جيداً، مع أذنين مميزتين من لباد أخضر ودوائر ملونة في المنتصف. اصنعي وجهاً بحاجبين وأنف وفم، وملابس بسيطة من قطعة قماش بنية أو بيج.

ميني ماوس: جورب وردي أو أحمر محشو وإغلاقه بعناية. شكّلي أذنين دائريتين من لباد أسود، وأضيفي فستاناً بألوان زاهية مع نقاط بيضاء. تتويج الدمية بفيونكة كبيرة من شريط قماش قديم.

بعد إنجاز الدمى، لا ينتهي النشاط هنا؛ بل يمكن تحويلها إلى مجموعة مسرحية متكاملة. ضعي الدمى في صندوق وسميه "صندوق الشخصيات"، ثم اطلبي من الطفل اختيار ثلاث شخصيات عشوائية وابتكار قصة تجمعهما معاً. يمكن للأم أو المعلمة بدء الحكاية ثم ترك الطفل ليكمل بخياله الخاص.

يسمح المشروع أيضاً بتنفيذه جماعياً في المدرسة؛ حيث يصنع كل طفل شخصية واحدة، ثم تجتمع الدمى في نهاية الحصة لتقديم عرض مسرحي قصير يتولى كل طفل فيه تحريك دميته والتحدث بصوتها.