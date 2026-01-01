الهيئة العامة للبترول تحدد أسعار المحروقات والغاز لأيلول بدءاً من 7 الشهر الجاري

وكالات /سما/

رام الله/سما- أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية والتخطيط برام الله الأحد 6 أيلول/سبتمبر عن الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين طوال شهر أيلول الجاري في محافظات الضفة الغربية، على أن تدخل الأسعار الجديدة حيز النفاذ اعتباراً من 7 أيلول 2026.

وحددت الهيئة سعر لتر بنزين 95 بـ 7.65 شيكل، وبنزين 98 بـ 9.21 شيكل، فيما بلغ سعر لتر السولار والغاز 8.39 شيكل للتر الواحد.

بخصوص أسطوانات الغاز المنزلي، اعتمدت الهيئة جدول أسعار متدرجاً حسب الحجم: 18 شيكلاً للأسطوانة سعة 2.5 كيلوغرام، و36 شيكلاً للأسطوانة سعة 5 كيلوغرامات، و85 شيكلاً للأسطوانة سعة 12 كيلوغراماً، و340 شيكلاً للأسطوانة سعة 48 كيلوغراماً.

وحددت الهيئة أيضاً سعر لتر الغاز الموزع على العمارات والمؤسسات بـ 3.78 شيكل، وكيلوغرام الغاز لنفس الجهات بـ 6.62 شيكل، مع تثبيت رسم توصيل الأسطوانة للمنزل بمبلغ 2 شيكل فقط.

دعت الهيئة المستهلكين والتجار للالتزام الكامل بالأسعار المعلنة، وأشارت إلى إمكانية تقديم شكاوى ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.

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