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خبر : الحكومة المصرية تستعد لطرح أسهم الأمل الشريف للبلاستيك في ديسمبر

الإثنين 07 سبتمبر 2026 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة المصرية تستعد لطرح أسهم الأمل الشريف للبلاستيك في ديسمبر



وكالات /سما/

القاهرة/سما- تسعى وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء المصري إلى إدراج 30% من أسهم شركة الأمل الشريف للبلاستيك في البورصة المصرية بحلول ديسمبر المقبل، بحسب مسؤول حكومي مطّلع على الملف.

وسيتم إرسال ملف القيد المؤقت للشركة إلى البورصة المصرية خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التنظيمية الضرورية وبدء التحضيرات النهائية للطرح العام للأسهم.

وصنّف المسؤول الأمل الشريف للبلاستيك كواحدة من الشركات الحكومية الأكثر جاهزية للإدراج والتداول في سوق الأوراق المالية المصرية.

تستهدف الحكومة المصرية بدء تداول أسهم ثلاث شركات مملوكة للدولة قبل انتهاء السنة الحالية، وتشمل هذه الشركات بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة بالإضافة إلى الأمل الشريف للبلاستيك، وذلك ضمن برنامج طروحات حكومية يهدف إلى توسيع نطاق الملكية العامة وجذب استثمارات إضافية إلى السوق المالية.

تتركز ملكية الأمل الشريف للبلاستيك، التي تعتبر من أبرز منتجي المواسير والوصلات البلاستيكية في مصر، لدى عدة جهات مالية؛ حيث يمتلك بنك الاستثمار القومي نسبة 29.5%، بينما يحتفظ البنك الأهلي المصري بـ 11.34%، والمصرف المتحد بـ 5.25%، وبنك قناة السويس بـ 0.5%، فيما توزع النسب المتبقية على أطراف أخرى.

يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 300 مليون جنيه مصري، موزعاً على 3 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم الواحد. وتقدّر القيمة السوقية للشركة بـ 7 مليارات جنيه وفقاً للبيانات الموجودة على موقعها الرسمي.

تتراوح الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة بين 70 و100 ألف طن من المواسير والوصلات البلاستيكية، حيث توجه نحو 35% من إنتاجها نحو التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.

كان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد قد أعلن في أبريل الماضي أن طرح بنك القاهرة سيتم خلال النصف الثاني من 2026، فيما توقع هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إتمام هذا الطرح خلال شهر نوفمبر المقبل.

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