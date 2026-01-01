كالتف تجمع 10 ملايين دولار لصندوق استثماري إقليمي في التكنولوجيا المتقدمة

وكالات /سما/

القاهرة/سما- تسعى شركة كالتف لجمع 10 ملايين دولار من أجل صندوقها الاستثماري الثاني المسمى «تيكتونك فينتشرز»، وذلك لاستثمار رأس المال في الشركات الناشئة العاملة بقطاع التكنولوجيا المتقدمة في منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط.

قال هشام وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة كالتف، إن الصندوق الجديد سيركز على استثمارات في حوالي 20 شركة ناشئة، على أن تُختار الشركات التي تطور تقنيات عالية القيمة وقابلة للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

يختلف الصندوق الجديد عن سابقه في نطاقه الجغرافي والقطاعي؛ فبينما ركزت استثمارات الشركة سابقًا على السوق المصرية، يستهدف «تيكتونك فينتشرز» أسواقًا أوسع مع التركيز على شركات Deep Tech. ولم يتحدد موعد الإغلاق النهائي للصندوق بعد، إذ يعتمد على استكمال التزامات المستثمرين والوصول إلى الهدف المالي.

تعمل كالتف منذ 2011 في مجال دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتعاملت مع أكثر من 300 شركة عبر برامج تشمل بناء الشركات وتطوير المنتجات والاستثمار الجريء. ضخ صندوقها الأول نحو مليوني دولار في 19 شركة ناشئة.

لا يعتمد نموذج كالتف على الاستحواذ على الشركات الناشئة، بل على الدخول كمستثمر في المراحل المبكرة وتقديم الدعم اللازم لتطوير منتجاتها ونماذج أعمالها. تخضع الاستثمارات لدورة رأس مال واضحة تبدأ بجمع التمويل ثم اختيار الشركات المستهدفة وضخ الاستثمار فيها، وصولًا للتخارج في مراحل لاحقة.

تستهدف الشركة فترة تخارج نحو 3 سنوات، وفقًا لطبيعة الاستثمار ومعدلات نمو الشركة. نفذت كالتف حتى الآن عمليات تخارج من شركتين ضمن محفظتها.

تركز الشركة على الاستثمار في الشركات قبل وصولها لمرحلة الإدراج في البورصة، وتشجع الشركات التابعة لمحفظتها على الوصول لأسواق المال كآلية للتوسع والتخارج مستقبلًا.

يأتي التركيز على شركات Deep Tech في ضوء طبيعتها التي تعتمد على البحث والتطوير والتقنيات المتخصصة. تحتاج هذه الشركات عادة لاستثمارات أكبر في مراحل التطوير الأولى، لكنها تمتلك فرصًا لتكوين منتجات عالية القيمة وقابلة للتوسع عالميًا.

تولي كالتف اهتمامًا متزايدًا لقطاع التكنولوجيا الصحية HealthTech، نظرًا لاتساع استخدام التكنولوجيا في الخدمات الصحية وتطوير الحلول الطبية. تنفذ الشركة برنامج Accelerator موجهًا إلى شركات HealthTech في أفريقيا، واستقبل البرنامج أكثر من 1000 طلب من شركات ناشئة في 42 دولة أفريقية.

تمتد محفظة كالتف إلى عدد من المجالات التكنولوجية الأخرى، مع توجه متزايد نحو الشركات التي تعتمد على تقنيات متقدمة. تضم المحفظة شركات مسجلة خارج مصر، مثل شركة دوائي المسجلة في هولندا، تعكس الطبيعة العابرة للحدود التي تميز قطاع الشركات الناشئة المعاصر.

يستهدف صندوق «تيكتونك فينتشرز» البناء على الخبرة المكتسبة خلال السنوات الماضية، مع توسيع نطاق البحث عن فرص استثمارية في أفريقيا والشرق الأوسط، بدلًا من الاقتصار على السوق المصرية. تسعى الشركة لبناء محفظة إقليمية تجمع شركات التكنولوجيا المتقدمة مع الاستمرار في دعم الاستثمار في المراحل المبكرة.

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