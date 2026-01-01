لوك بيسون يروي كواليس عمله مع مادونا في 11 ساعة طيران

وكالات /سما/

فينيسيا/سما- قدّم المخرج الفرنسي الشهير لوك بيسون في جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عرضاً مفصلاً لكواليس تعاونه الاستثنائي مع أيقونة البوب العالمية مادونا، حيث كشف عن الظروف المفاجئة والسريعة التي أحاطت بهذا المشروع.

شرح بيسون للحضور الطريقة غير المتوقعة التي بدأ بها العمل مع النجمة الأمريكية: "كنت أقيم في باريس حين جاءني اتصال مباشر من مادونا، طلبت مني بصراحتها المعروفة أن أسافر إلى لوس أنجلوس في اليوم التالي لتصوير فيديو موسيقي، موضحة أن المخرج المكلف بالعمل لم يكن بالمستوى المطلوب". أردف: "لم أترد لحظة واحدة، قلت لها: بالتأكيد سأذهب".

أوضح المخرج أنه اضطر للعمل تحت ضغط زمني شديد، فقد حصل على تسجيل الأغنية مباشرة قبل صعوده الطائرة، ثم قضى الـ 11 ساعة كاملة في الرحلة يستمع للأغنية مراراً، محاولاً التوصل إلى مفهوم بصري متماسك للفيديو. قال: "كنت أبحث خلال كل تلك الساعات عن فكرة تنقذ الموقف وتكون مناسبة للأغنية والنجمة".

توجه بيسون برسالة واضحة لفريق العمل قبل وصوله: "طلبت منهم إعداد عناصر محددة مثل شاشة زرقاء وآلة دخان ومراوح رياح وغيرها، دون أن أخبرهم بالضبط كيف سأستخدم هذه الأدوات، لأنني نفسي لم أكن قد حسمت الفكرة بعد".

عند وصوله لموقع التصوير، لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً. قال: "شرحت لمادونا الفكرة التي استوحيتها من رحلة الطيران، فوافقت على الفور وقالت: حسناً، فكرة رائعة، لنبدأ. لم نضع وقتاً في النقاش الطويل، فقد كانت في عجلة من أمرها".

أعرب بيسون عن إعجابه الشديد باحترافية مادونا وقدرتها على التكيف السريع مع الظروف. قال: "ما إن تسمع كلمة (أكشن) وتبدأ الكاميرا تدور، تتحول من امرأة عادية إلى ظاهرة فنية مذهلة بكل المقاييس. ذلك جعل العمل معها سلساً وممتعاً حقاً". أضاف: "هذا هو سبب كونها نجمة عالمية من الدرجة الأولى".

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