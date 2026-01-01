مازدا تحقق الصدارة.. أكثر العلامات الآمنة لعام 2026

وكالات /سما/

احتلت الشركة اليابانية مازدا المركز الأول في قوائم أكثر العلامات التجارية أماناً لعام 2026، وفقاً لتقييمات منظمة كونسيومر ريبورتس ومؤسسة يو إس نيوز، متفوقة على عمالقة الصناعة العريقين في مجال السلامة.

اعتمدت التقييمات الحديثة لعام 2026 على معايير متعددة تتجاوز اختبارات التصادم التقليدية، حيث شملت تقييم سهولة استخدام عناصر التحكم الداخلية، استجابة أنظمة التوجيه والمكابح في حالات الطوارئ، وتوفر تقنيات منع الحوادث كمعدات قياسية في المركبات. وعكس هذا النهج الشامل تحولاً في معايير الأمان ليشمل تجربة القائد بشكل أوسع من مجرد البنية الهيكلية.

حققت مازدا هذا الإنجاز بعد أن حصلت معظم طرازات أسطولها لعام 2026 على جائزة Top Safety Pick+ من معهد تأمين السلامة على الطرق السريعة، وشملت هذه الإنجازات موديلات مثل مازدا 3 ومازدا CX-90، بينما لم يكن موديل مازدا MX-5 مياتا الرياضي قد خضع للاختبار بعد.

شغلت شركات عالمية أخرى المراكز التالية في القائمة العالمية: احتلت هوندا المركز السادس، تلتها نيسان وأودي وسوبارو وكيا في المراكز من السابع إلى العاشر على التوالي. غياب شركة فولفو عن قائمة العشرة الأوائل لدى كونسيومر ريبورتس مثّل مفاجأة بارزة، خاصة بالنظر إلى سمعتها التاريخية في مجال السلامة.

جاءت شركة لاند روفر في ذيل القائمة بالمركز 29، بينما صنفت تقييمات الأمان كلاً من تسلا وريفيان وجيب وميتسوبيشي ضمن الفئة الخمسة الضعيفة. وأوضح جيك فيشر، مدير اختبارات السيارات، أن تصنيف شركة ما في أسفل القائمة لا يعني بالضرورة أن سياراتها "غير آمنة"، بل ترتبط النتائج بعوامل محددة تتعلق بمعايير التقييم المطبقة.

يعكس صعود مازدا للصدارة فلسفة التصميم الخاصة بها التي تركز على تجربة السائق المتكاملة؛ حيث يمتد مفهوم الأمان لديها إلى ما وراء الهياكل الصلبة والوسائد الهوائية ليشمل تصميم مقصورة متوازنة تسمح للسائق بالتركيز على الطريق دون الانشغال بأنظمة الشاشات اللمسية المعقدة. يشير هذا التوجه إلى أن الاتجاه نحو الاعتماد الكلي على الشاشات اللمسية على حساب الأزرار الفيزيائية قد يؤثر سلباً على تقييمات الأمان بحسب معايير المنظمات الحديثة.

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