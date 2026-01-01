  1. الرئيسية
  2. هو وهي

قصص للأطفال

خبر : ثلاث قصص تعلم الطفل قيمة المشاركة والتعاون بدل التملك

الإثنين 07 سبتمبر 2026 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاث قصص تعلم الطفل قيمة المشاركة والتعاون بدل التملك



وكالات /سما/

يبدأ الطفل في سنواته الأولى باكتشاف محيطه من خلال مفهوم بسيط: "هذا ملكي". وقد يكون طبيعياً أن يتمسك بألعابه وأغراضه، لكن عندما يتحول هذا التمسك إلى رفض دائم للمشاركة أو شعور بالغيرة، تصبح القصص وسيلة فعّالة لمساعدته على اكتشاف قيمة العطاء بطريقة محببة.

القصة الأولى تدور حول ليان التي تملك صندوقاً جميلاً من الألوان، وترفض مشاركتها مع زميلاتها في مشروع الرسم الجماعي. النتيجة لوحة غريبة الألوان، إذ افتقدت الألوان المناسبة. حينها تدرك ليان أن المشاركة لا تعني فقدان أشيائها، بل تجعلها أكثر قيمة عندما توظفها مع الآخرين، وتكتشف أن كل لون تعطيه يعود إليها بعد قليل.

القصة الثانية عن سامر الدب الذي يريد امتلاك كل شيء يراه. عندما توزع عربة فواكه الغابة ألوانها، يحاول سامر أخذ التفاح كله، فيجد نفسه وحيداً يحرس ثمراً لا يستطيع تناوله، بينما يلعب أصدقاؤه في النهر. تعلمه السلحفاة العجيمة درساً: عندما نحاول امتلاك كل شيء، نخسر شيئاً أهم. فيقرر المشاركة، ويكتشف أن أجمل ما في الأشياء ليس امتلاكها جميعاً، بل الاستمتاع بها مع من نحب.

القصة الثالثة تتناول مريم وحبها لكرسي النافذة في منزل جدتها. عندما تزورها ابنة خالتها سارة، ترفض مريم مشاركة الكرسي، فتصبح سارة تتجنب الجلوس معها. تساعد الجدة مريم على اكتشاف أن المشاركة بالتناوب لا تعني فقدان ما تحب، بل قد تحمل هدية أفضل: صداقة حقيقية. تبدآن معاً مراقبة الطيور، والمتعة تضاعفت.

الهدف من هذه القصص ليس إجبار الطفل على التخلي عن كل ما يملكه، بل مساعدته على التمييز بين حقه الطبيعي في امتلاك أشيائه الشخصية، وبين الطمع في منع الآخرين من الاستفادة منها. يمكن للوالدين بعد قراءة القصة طرح أسئلة تحفز التفكير: ماذا كان بإمكان ليان فعله بطريقة مختلفة؟ لماذا شعر سامر بالسعادة بعد المشاركة؟ هل تغيرت مشاعر مريم بعد تقاسم الكرسي؟

هذا الربط بين أحداث القصص والتجارب الحقيقية في حياة الطفل، مثل تقاسم الألعاب مع الأخوة أو انتظار الدور في اللعب، يجعل الدروس المستفادة أكثر رسوخاً في ذهنه. والمرسالة الأساسية واضحة: المشاركة لا تُفقرنا، بل تجعل حياتنا أغنى بالعلاقات والذكريات الجميلة.

اقرأ أيضًا:

#الأطفال #التربية #المشاركة #حب التملك #قصص أطفال #الأنانية #التعاون #القيم التربوية #الآباء والأمهات #تطور الطفل

الأكثر قراءة اليوم

بعد المقاطعة .. انتخاب جبريل الرجوب أمينا لسر "فتح" بالإجماع

مصعب حسن يوسف يدعو لطرد المسلمين من أمريكا.. وسيناتور بارز يرد: التعصب لن ينتصر

وزير الجيش الإسرائيلي يهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية وقادة أجهزتها الأمنية

أزمة المياه تتعمق في إسرائيل.. تعثر عمليات التحلية ومخاوف على الإمدادات

نتنياهو يهدد إيران: إذا هاجمتم إسرائيل ستتلقون ضربة لم تتخيلوها وهدفنا اسقاط النظام

انتخابات الكنيست تدخل مرحلة الحسم.. تحالفات جديدة ومفاوضات قد تعيد رسم المشهد السياسي

رضائي: منطقة محظورة ستُقام قريبًا بالقرب من مضيق هرمز.. واختبرنا صاروخًا مضادًا للمدمرات فوق قطعة بحرية أمريكية

الأخبار الرئيسية

ميلادينوف: سياسات إسرائيل تفاقم معاناة غزة وتؤخر مسار إعادة الإعمار

وزير الجيش الإسرائيلي يهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية وقادة أجهزتها الأمنية

شهيدان احدهما طفل متأثران بجراحهما واصابة ثلاثة صيادين بغزة

مصعب حسن يوسف يدعو لطرد المسلمين من أمريكا.. وسيناتور بارز يرد: التعصب لن ينتصر

IMG_6649

مزقوا جسد وفاء..خمسة شهداء وعشرات الإصابات في تصعيد إسرائيلي جديد بقطاع غزة