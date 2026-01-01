مؤشر البورصة المصرية يقترب من 57 ألف نقطة.. توقعات بموجة صعود جديدة

وكالات /سما/

القاهرة/سما- شهدت البورصة المصرية تطورات إيجابية خلال جلسات الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، حيث اقترب مؤشرها الرئيسي EGX30 من سقف 57 ألف نقطة بدعم من ارتفاع أحجام التداول والزخم الشرائي المستمر.

أغلق EGX30 عند مستوى 56,676 نقطة برفع نسبي قدره 0.72%، مسجلاً خلال الجلسة أعلى مستوى له عند 56,788 نقطة. وتابعت المؤشرات الأخرى هذا الاتجاه الصاعد، فرفع EGX70 نسبته بمقدار 1.48% ليصل إلى 21,618 نقطة، بينما ارتفع EGX100 بحوالي 1.13% ليستقر عند 27,898 نقطة.

من جانبها، رأت ياسمين عربي، مدير حسابات أول بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي عزّز مؤشراته الإيجابية بعد تسجيله مستوى تاريخياً جديداً، وأن تحركه بالقرب من أعلى مستوياته خلال الجلسة يعكس استمرار الزخم الشرائي. وحددت عربي مستويات مقاومة قريبة للمؤشر بين 57 ألفاً و 57.5 ألف نقطة، مع مستويات دعم أقرب تتراوح بين 56.3 ألف و 56 ألف نقطة.

بالنسبة إلى EGX70، أوضحت أنه أغلق بالقرب من أعلى مستوياته عند 21,660 نقطة، مع مقاومة تالية بين 21.8 ألف و 22.1 ألف نقطة، وعائدات دعم بين 21.3 ألف و 21 ألف نقطة.

تصدّر قطاع العقارات قائمة القطاعات الإيجابية، يليه قطاعا الاتصالات والمنسوجات، ثم الخدمات المالية غير المصرفية والرعاية الصحية. ونصحت عربي المستثمرين باختيار الأسهم المكونة لمؤشر EGX30 التي لم تستفد بالكامل من موجة الصعود الأخيرة، معتبرة أنها قد توفر فرصاً أفضل في حالة استمرار تحسن أداء السوق.

وسجّلت قيم التداول 15.1 مليار جنيه من خلال تنفيذ أكثر من 346 ألف عملية على نحو 4.3 مليار سهم، بينما بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 4.4 تريليون جنيه.

من جهتها، أكدت مروة أبو النصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن EGX30 نجح في تأكيد ثباته فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 56.1 ألف نقطة، خاصة بالتزامن مع ارتفاع قيم التداول إلى حوالي 15 مليار جنيه. وتوقعت استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسة المقبلة، مستهدفة مستويات 56.8 ألف و 57 ألف نقطة، مع احتمالية اختراق 57 ألفاً والوصول إلى 57.2 ألف نقطة.

وأشارت أبو النصر إلى أن المؤشر قد يشهد لاحقاً حركة تهدئة مع تراجع وتيرة الصعود، بما قد يدفعه إلى إعادة اختبار مستويات الدعم عند 56.2 ألف و 56 ألف نقطة.

بخصوص EGX70، أوضحت أن المؤشر واصل أداءه الإيجابي بعد اختراقه مستوى 21.3 ألف نقطة والإغلاق بالقرب من 21.6 ألف نقطة، مع اعتبار 21.7 ألف نقطة مقاومة رئيسية. وأضافت أن اختراق هذا المستوى قد يدفع المؤشر نحو 22 ألف نقطة (القمة السابقة)، وتجاوزها يمثل إشارة إيجابية لاستكمال الصعود إلى 22.2 ألف و 22.5 ألف نقطة.

على صعيد الأسهم الفردية، لاحظت أبو النصر أداءً إيجابياً لقطاعي البنوك والإنشاءات. بشأن سهم البنك التجاري الدولي (CIB)، أشارت إلى تحركه ضمن نطاق عرضي مع وجود مقاومة عند 143 و 145 جنيهاً، واختراق هذه المستويات قد يدفع السهم لاستهداف 150 و 160 جنيهاً.

وحددت سهم كريدي أجريكول كمتأخر في قطاع البنوك مع بدء دخول السيولة إليه، موضحة أن اختراق مستوى 26.5 جنيه قد يدفع السهم نحو 27 و 28 جنيهاً. وفي قطاع الاتصالات، لفتت إلى بدء دخول السيولة رغم تأخر الأداء، حيث يواجه سهم المصرية للاتصالات مقاومة عند 120 جنيهاً، واختراقها قد يدفعه إلى 125 و 130 جنيهاً.

وأضافت أن سهم فورى يتحرك عرضياً مع مقاومة عند 19.70 جنيه، واختراقها قد يدفعه نحو 20.50 و 21 جنيهاً، بينما قد يدفع تجاوز سهم بي إنفستمنتس القابضة مستوى 52 جنيهاً إلى استهداف 54 و 55 جنيهاً.

سجلت عدد من أسهم الأدوية ارتدادات إيجابية خلال الجلسة. حقق سهم العبوات الطبية أداءً قوياً بالتزامن مع ارتفاع أحجام التداول والإغلاق فوق 2 جنيه، مع احتمالية اختراق مستوى 2.20 جنيه واستهداف 2.40 و 2.60 جنيه والوصول إلى 3 جنيهات.

وسجل سهم سبأ للأدوية أداءً قوياً أيضاً مع ارتفاع أحجام التداول، مع مستهدف عند 7 جنيهات. ويُتوقع أن يشهد سهم راميدا ارتدادة حال اختراق مستوى 6.20 جنيه، ليستهدف 6.50 و 6.70 جنيه.

في قطاع الإسكان، سجل سهم طلعت مصطفى أداءً إيجابياً بالتزامن مع ارتفاع أحجام التداول، مغلقاً عند 100 جنيه. وتمثل مستوى 103 جنيهات مقاومة رئيسية، واختراقها قد يدفع السهم للخروج من نطاق التحرك العرضي واستهداف 110 و 120 جنيهاً.

كان سهم طاقة عربية من أبرز الأسهم أداءً خلال الجلسة بعد تسجيله صعوداً قوياً بالتزامن مع ارتفاع أحجام التداول. واحتمال اختراق مستوى 18 جنيهاً قد يدفعه نحو 19 و 20 جنيهاً.

وأكدت أبو النصر أن اختراق مستويات المقاومة يبقى العامل الحاسم لاستمرار موجة الصعود سواء للمؤشرات أو الأسهم، بينما قد يعيد الفشل في تجاوزها السوق إلى التحرك العرضي.

على صعيد توزيع التداولات، استحوذ المستثمرون الأفراد على 78.6% من إجمالي التداولات مقابل 21.39% للمؤسسات. واستحوذ المستثمرون المصريون على 93.44% من التعاملات، مقابل 2.33% للأجانب و 4.23% للعرب.

اتجه الأفراد المصريون والعرب نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ حوالي 12 مليار جنيه و 548.7 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 6.3 مليون جنيه. وسجلت المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية صافي شراء بحوالي 2.7 مليار جنيه و 92.5 مليون جنيه و 228.1 مليون جنيه على التوالي.

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