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كرة القدم السعودية

خبر : الصقور ينضم للخليج بالإعارة رابع لاعب محلي هذا الصيف

الإثنين 07 سبتمبر 2026 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصقور ينضم للخليج بالإعارة رابع لاعب محلي هذا الصيف



وكالات /سما/

الرياض/سما- انتقل لاعب فريق الاتحاد السابق فواز الصقور إلى صفوف نادي الخليج بصيغة الإعارة، ليكون رابع عنصر محلي يضمه النادي الشرقي خلال حركة الانتقالات الصيفية الجارية.

سبق الصقور إلى الخليج كل من المدافع عبد الله العمار، والمهاجم محمد البراهيم، ولاعب الوسط نواف الصعدي. كما جدّد النادي الإعارة لثامر الخيبري القادم من فريق نيوم.

بدأ الصقور مسيرته الاحترافية مع نادي نجران، ثم انتقل إلى فريق الوحدة، وبعده الشباب قبل أن ينضم إلى الاتحاد حيث قضى فترات متقطعة. جرّب كذلك الاتفاق قبل عودته للاتحاد مجدداً.

على صعيد إحصائياته، شارك اللاعب في 234 مباراة رسمية، حقق خلالها 6 أهداف وصنع 32 آخرين، بإجمالي وقت لعب بلغ 18 ألفاً و92 دقيقة. تتويج مسيرته جاء مع الاتحاد بحصوله على لقب دوري روشن السعودي وكأس خادم المسجد الأقصى المباركين الشريفين موسم 2024-2025.

بموجب هذه الصفقة، يكون الخليج قد أتمّ 11 انتقالاً في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. اشتملت الصفقات على ضم اللاعبين الأجانب بوباكار كوياتي، وعمر ماسكاريل، وميجيل كريسبو، وأنجيلو فولجيني، وويلسون ديوجو، وموسى بارو، بالإضافة إلى اللاعبين السعوديين المذكورين.

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