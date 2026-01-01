يونايتد يتعادل مع إيفرتون ويفقد نقطتين ثميتين في الدقائق الأخيرة

وكالات /سما/

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بتعادل مرير 2-2 في المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حسم الفريق المضيف النتيجة برسالة متأخرة جدًا، ما أثار استياء المدرب مايكل كاريك وفريقه.

انطلق مانشستر يونايتد بقوة، حيث سجل بريان مبيومو هدفًا في الدقيقة 46، لكن إيفرتون رد الهدية برسالة من تيريك جورج في الدقيقة 83. عاد يونايتد للتقدم عبر بنيامين سيسكو في الدقيقة 88، وبدا أن الحسم جاء لصالح الضيف.

غير أن أينسلي مايتلاند نيلز ألحق ضررًا كبيرًا بأحلام يونايتد، حين سجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 4 نقاط محتلًا المركز الحادي عشر، متخلفًا بنقطة واحدة عن إيفرتون صاحب المركز الثامن، الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم حتى الآن.

بادر كاريك بتعليقاته على النتيجة: "بإمكاننا دائماً التحسن، لكنني أعتقد أننا أدرنا المباراة بأفضل ما لدينا. تراجعنا قليلاً في النهاية، لكن هذا يحدث. نحن هنا لنتعلم ونسعى للتطور".

أقرّ مدرب يونايتد بجودة أداء فريقه في معظم اللقاء: "لعبنا كرة قدم رائعة وكنا خطيرين في بعض الأحيان، ودافعنا بشكل جيد في معظم فترات المباراة. كانت هناك جوانب إيجابية كثيرة لصالحنا".

لكنه أشار إلى أن القرارات التكتيكية والأخطاء الدفاعية أفسدت فرصة الفوز: "مع مرور الوقت، زادت الكرات العرضية وأخذنا قرارات جعلت الأمور أصعب علينا، كان يجب حسم المباراة لصالحنا، لذا نشعر بخيبة أمل".

أثنى كاريك على جودة تسديدات إيفرتون: "كانت تسديدتان رائعتان حقاً. لم نمنحهم فرصاً واضحة كثيرة، دافعنا بشكل جيد، لكنهم حصلوا على بعض الفرص على حافة منطقة الجزاء وأنهوها بمهارة".

يأتي هذا التعادل بعد انطلاقة متعثرة ليونايتد في الموسم، حيث افتتح حملته بخسارة مفاجئة صفر-2 أمام هال سيتي، قبل أن يرد بفوز ساحق 5-2 على إيبسويتش تاون.

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