نصائح تساعد على نزول رأس الجنين وتسريع المخاض

وكالات /سما/

تسعى الحامل خلال اقتراب موعد الولادة إلى الحصول على طرق وإرشادات تساهم في تسريع المخاض وتقليل الألم، خاصة عندما يتعلق الأمر بنزول رأس الجنين تجاه قناة الولادة. وقد حددت القابلة القانونية ريتال هيكل في حوار مع موقع سيدتي عددًا من الوسائل الفعالة والآمنة لتحقيق ذلك، بما فيها الحركة المعتدلة والجلوس الصحيح وممارسة تمارين محددة وتناول بعض الأطعمة المفيدة.

تختلف العلامات التي تشير إلى نزول رأس الجنين باتجاه الحوض من امرأة لأخرى، غير أن عدم الشعور بجميع هذه العلامات لا يدل على عدم سير عملية المخاض بشكل طبيعي. وفي الحالات الطبيعية، تشعر الحامل بأعراض تؤكد نزول رأس الجنين فعليًا، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات معينة لتسريع التقدم الولادي.

أشارت هيكل إلى أن الحركة خلال المخاض، خاصة مع بدء الطلق، تسهم بشكل ملموس في تعزيز تقدم الولادة الطبيعية وفتح الرحم ونزول رأس الجنين. وتساعد عدم الثبات على وضعية واحدة في تخفيف الألم بدرجة كبيرة، مما يتطلب التنويع بين حركات مختلفة تحقق هذه الأهداف.

يعتمد الجلوس الصحيح أثناء المخاض على مبدأ عدم إرغام الجسد، باستخدام ما تسميه هيكل "قواعد المخاض الذكي". الجلوس الصحيح يقتضي الانحناء للأمام مع فتح الركبتين، بدلًا من الجلوس المترهل أو الانحناء للخلف. وأوضحت أن اختيار الوضعية المناسبة التي تشعر بالراحة فيها، والاستشارة الطبية عند الحاجة، يضمن مخاضًا أيسر وولادة آمنة.

بخصوص المشي، أوضحت القابلة أنه يندرج ضمن الحركات المفيدة لكنه ليس "المفتاح السحري" الذي يجبر رأس الجنين على النزول، بل هو وسيلة مساعدة ضمن منظومة متكاملة من الطرق. فالمشي يكون مفيدًا في حالات معينة متعلقة بتقدم المخاض، غير أنه قد يكون مرهقًا للحامل في حالات أخرى حيث كل جسد مختلف وكل ولادة لها ظروفها الخاصة.

اقترحت هيكل ممارسة تمرين القرفصاء بدعم من الزوج أو الجدار، حيث يساعد هذا التمرين على فتح منطقة الحوض بشكل طبيعي. كما أشارت إلى تمرين "Pelvic Tilts" الذي يتم من خلال حركات محددة للحوض، بالإضافة إلى رفع الحوض باستخدام وسادة أثناء الاستلقاء على الظهر، وهي تمارين آمنة وفعالة عند بدء المخاض.

على الصعيد الغذائي، أوصت القابلة بعدد من الوصفات والمواد الآمنة على الحامل عند بدء المخاض، مثل التمر الذي يعتبر من الخيارات الموصى بها. وفي المقابل، حذرت من سوائل محددة قد تكون خطيرة على الحامل ولا تساهم في تحفيز الولادة كما يعتقد البعض، مؤكدة أهمية استشارة الطبيب أو القابلة قبل تناول أي مادة غذائية أثناء المخاض.

أكدت هيكل أن اختيار الطريقة المناسبة يختلف من حامل لأخرى، وأن التنسيق مع الفريق الطبي يضمن اتباع أفضل الممارسات الآمنة والفعالة لكل حالة. وشددت على أهمية عدم الاستسلام للقلق والثقة بقدرة الجسد على إتمام عملية الولادة بنجاح عند اتباع الإرشادات الصحيحة.

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