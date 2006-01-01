الشباب يضم ماتياس من الأهلي وخضري من الوحدة في ختام الانتقالات

وكالات /سما/

الرياض/سما- أنهى نادي الشباب فترة الانتقالات الصيفية بإعلان عدة تحركات موازية على صعيد قائمته، شملت ضم المهاجم البرازيلي ريكاردو ماتياس بالإعارة لمدة عام من نادي الأهلي، ومهاجم نادي الوحدة مراد خضري بعقد يمتد عامين.

يأتي وصول ماتياس (مواليد 2006) لملعب الشباب بعد موسم محدود مع الأهلي، حيث اقتصرت مشاركته على 6 مباريات بواقع 87 دقيقة، وزّعت بين 3 مواجهات في دوري روشن السعودي و3 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة، دون أن يسجل أي هدف رغم تسجيله تمريرة حاسمة واحدة.

قبل انضمامه للأهلي في يناير الماضي، تدرج الجناح البرازيلي عبر الفئات السنية لنادي إنترناسيونال البرازيلي، حيث شارك في 35 مباراة مع الفريق الأول وسجل 7 أهداف وصنع هدفاً واحداً. على الصعيد الدولي، فاز ماتياس مع منتخب البرازيل للشباب بلقب بطولة أميركا الجنوبية في فبراير الماضي، بعد غلبة الفريق البرازيلي النظير الأرجنتيني في المرحلة النهائية.

ترقب الإدارة الشبابية أن تمنح الإعارة ماتياس فرصة أكبر للحصول على دقائق لعب منتظمة، خاصة وأن الأهلي يسعى إلى استثمار قائمته بشكل أمثل في الموسم الرياضي الجديد.

وإلى جانب ضم ماتياس، أضاف الشباب عبد الله هوساوي بصفة لاعب إعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بعد ظهور منتظم مع نادي النجمة في المرحلة السابقة، حيث خاض 26 مباراة برصيد 2012 دقيقة.

أما مراد خضري فينضم للنادي قادماً من الوحدة بعقد دائم يغطي عامين، في محاولة من الشباب لتقوية خط المقدمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

على جانب المغادرين، وافقت إدارة الشباب على إعارة مبارك الراجح لنادي النجمة حتى نهاية الموسم، كما أنهت ارتباطها بهشام آل دبيس بعد توقيع مخالصة مالية معه، شاكرة اللاعب على فترة تعاونه مع الفريق.

جاءت هذه التحركات في اليوم الأخير من نافذة التسجيل الصيفية التي أغلقت في 6 سبتمبر، في وقت تسابقت فيه الأندية السعودية لاستكمال قوائمها قبل انطلاق الموسم الجديد.

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