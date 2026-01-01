آرسنال يقلب الديربي ويهزم تشيلسي 2-1 بالمرحلة الثالثة

وكالات /سما/

لندن/سما- حقق فريق آرسنال انتصاراً مثيراً على ضيفه تشيلسي برباعية (2-1) يوم الأحد في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا الفوز واصلت "المدفعجية" انطلاقتها المثالية في البطولة.

أحرز مورغان روجرز هدفاً مبكراً لتشيلسي في الدقيقة الثانية، لكن آرسنال رد بسرعة عبر كاي هافرتز الذي عادل النتيجة في الدقيقة 25، قبل أن يضيف النرويجي مارتين أوديغارد الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 50.

برفع رصيدها إلى 9 نقاط بدون خسارة حتى الآن، احتلت آرسنال المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي الذي يملك الرصيد نفسه. أما تشيلسي فتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الرابع بعد تكبده خسارته الأولى في البطولة.

اعترف تشابي ألونسو، المدير الفني لتشيلسي، بمرارة النتيجة، قائلاً لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "الخسارة مؤلمة. إنها مؤلمة لأن الهزيمة يجب أن تكون كذلك. لقد كانت مباراة حماسية للغاية، مليئة بالتقلبات. أتيحت لنا فرص لهز الشباك، خاصة في الشوط الأول. لا أحد يرضى بالخسارة".

أضاف المدرب الإسباني في موسمه الأول مع البلوز: "بعد تسجيلنا الهدف، اضطررنا للدفاع بشكل مفرط لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وكنا نعاني بعض الشيء لاستعادة السيطرة. بصفة عامة، كانت مباراة مليئة بالندية والحماس. كان بإمكاننا التعامل بشكل أفضل مع الهدف الثاني الذي استقبلناه مبكراً".

وأشار ألونسو إلى أن الفريق سيستمر في المضي قدماً: "الأمر يتعلق بالاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للمنافسة. هذه هي المباراة الثالثة، وستكون رحلة طويلة وشاقة. بذل اللاعبون كل ما في وسعهم، وحاولوا بكل الطرق".

وتطرق إلى تأثير الإصابات على أداء فريقه قائلاً: "يجب التعامل مع الإصابات. الفريق يفتقد اللاعب المصاب. اللاعبون الذين كانوا معنا قدموا كل ما في وسعهم اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي بدأ موسمه بفوز على فولهام (3-2)، ثم تغلب على برايتون (4-3) قبل هذه الخسارة أمام جاره اللندني.

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