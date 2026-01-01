المخرج الكوري لي تشانغ-دونغ يعود لفينيسيا بفيلم "Possible Love"

وكالات /سما/

فينيسيا/سما- يشارك المخرج الكوري الجنوبي البارز لي تشانغ-دونغ في الدورة الـ 83 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي برفقة فيلمه الجديد "Possible Love"، الذي يدخل المنافسة على جائزة الأسد الذهبي. الفيلم يعود به بعد غياب دام 8 سنوات عن المهرجانات الدولية الكبرى.

يتناول العمل السينمائي تقاطع مسارات شخصيات معقدة: عامل تم تسريحه من عمله وزوجته يلتقيان مع مخرجة فيلم وثائقي وزوجها، وينطلق التبادل المشترك بينهم من هدف تصوير فيلم وثائقي. من خلال هذا الالتقاء، تكتشف الشخصيات تناقضات واقع حياتهم المختلفة والرغبات المكبوتة التي تسكنهم، في نسج درامي يجمع بين الأبعاد النفسية والاجتماعية.

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في فينيسيا، تحدث المخرج عن الدوافع التي قادته إلى صنع هذا الفيلم بعد سنوات الانقطاع. قال لي تشانغ-دونغ: "خلال السنوات الثماني الماضية، شعرت بأن حياتنا نفسها تتغير بسرعة شديدة. وكما تعلمون، مررنا خلال هذه الفترة بجائحة كورونا، وبمرحلة قاسية لم يتمكن فيها الناس من الذهاب إلى دور السينما". أضاف: "مع تلك العزلة، بدأت أشعر بأن طبيعة العلاقات الإنسانية ذاتها تتغير بصورة جوهرية، وأخذت أتساءل: ما المعنى الذي يمكن أن تحمله السينما في عصر كهذا؟ وهل ما زالت السينما قادرة حقاً على الربط بين إنسان وآخر؟"

أوضح المخرج أنه عمق هذه التساؤلات مع كاتبة السيناريو أوه جونغ-مي، وتحاورا حول هذه القضايا الكبرى بغية تحديد نوع الفيلم الذي يستحق أن يُقدّم للجمهور في هذا الوقت بالذات. وصف لي تشانغ-دونغ جوهر عمله قائلاً: "أعتقد أن فيلم 'Possible Love' يجسّد تساؤلاتنا وقلقنا المشترك حول السينما، وحول العالم الذي نعيش فيه الآن، وكذلك حول التحوّلات الجذرية التي طرأت على العلاقات الإنسانية".

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