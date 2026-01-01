فساتين سترابلس وتصاميم درامية تهيمن على اليوم الخامس من مهرجان فينيسيا

وكالات /سما/

ألهمت إطلالات النجمات في اليوم الخامس من مهرجان فينيسيا السينمائي 2026 السجادة الحمراء بتنوع أسلوبي واضح، حيث اجتمعت بين الفساتين ذات القصات الانسيابية والتصاميم الفاخرة واللمسات اللامعة، وتبادلت النجمات بين الاختيارات الكلاسيكية والجريئة بطابع أنثوي لافت.

اختارت الممثلة إزميرالدا بيمنتل فستاناً أبيض طويلاً بتصميم مستقيم في الجزء العلوي ينسدل بنعومة على القوام، قبل أن تنقلب التنورة السفلى إلى تصميم درامي بفضل طبقات من الكشاكش باللون نفسه. أكملت الإطلالة ببساطة في المجوهرات لتركيز الاهتمام على التباين بين بساطة الأعلى وفخامة الأسفل.

ظهرت الإعلامية غريتا سكارانو بإطلالة برغندية فاخرة، حيث نسقت قميصاً حريرياً بأكمام طويلة وياقة كلاسيكية مع كروب توب داكن وتنورة طويلة واسعة من الساتان تحدد الخصر وتنساب بطيات حتى الأرض. أتمت الإطلالة بعقد ذهبي رقيق وخواتم ناعمة متناسقة.

تألقت ليوني هان بفستان أبيض طويل بقصة ضيقة، جاء جزؤه العلوي مزيناً بساتان أسود يلتف حول الصدر والكتفين قبل أن ينسدل خلفها ذيل طويل من التول الأسود. غطى سطح الفستان تطريزات بارزة أضفت بريقاً آسراً، وعززت المجوهرات البراقة على المعصمين والأصابع طابع الإطلالة الفاخر.

نسقت كلوديا كونتي فستاناً أسود طويلاً بقصة أنثوية محددة، تميز جزؤه العلوي بتفاصيل تشبه الكورسيه مزينة بأحجار براقة حول حافة الصدر. أضافت الفستان شقاً جانبياً على التنورة السوداء منح التصميم جرأة إضافية، وأكملت الإطلالة بعقد مرصع وأساور وأقراط لامعة متناغمة.

اختارت مارا لافونتان فستاناً طويلاً بقص كورسيه مفتوح باللون الأبيض العاجي، زُين بنقوش دقيقة بالأسود والوردي والأحمر امتدت على كامل التصميم. تميز الجزء العلوي بقصة محددة للخصر، بينما انسدلت التنورة بطيات ناعمة، مكتملة بحذاء أسود أنيق بأشرطة رفيعة.

تألقت لودوفيكا بيزاغليا بفستان أحمر طويل بتصميم مفتوح وقصة ناعمة عند الصدر، انسدل القماش بثنيات وطيات على القوام وصولاً إلى الأرض منحياً الإطلالة طابعاً أنثوياً دون تفاصيل مبالغة. أضافت عقداً ناعماً وأساور بسيطة لتكملة قوة اللون الأحمر وأناقة الفستان.

اختارت أليسيا فيكاندر فستاناً طويلاً أزرق ثلجياً بتصميم مفتوح وجزء علوي محدد للخصر، تميز بتفصيلة كبيرة من القماش المنسدل عند منطقة الوسط قبل تتابع الطبقات والكشاكش الناعمة على امتداد التنورة. اكتمل التصميم بذيل طويل ينساب خلفها، وحافظت على بساطة المجوهرات متناسقة مع رقي اللون والتفاصيل الفنية.

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