المكياج الناعم يسيطر على إطلالات نجمات فينيسيا في اليوم الخامس

وكالات /سما/

تنوعت الاختيارات الجمالية للنجمات في اليوم الخامس من مهرجان فينيسيا السينمائي 2026، لكن اتجاهًا واحدًا هيمن على الإطلالات: البساطة الأنيقة والجمال الطبيعي المشرق.

بدا واضحًا أن المكياج القوي والتسريحات المعقدة تراجعت لصالح نهج جديد يركز على إبراز الملامح الطبيعية من دون مبالغة. المكياج الناعم الذي يعطي البشرة مظهرًا مشرقًا موحد اللون أصبح هو الخيار المفضل، مع التركيز على الظلال المحايدة والألوان الدافئة الهادئة للشفاه والخدين.

من جهة التسريحات، اختارت معظم النجمات الشعر المنسدل بانسيابية، مع تموجات ناعمة وعريضة تضيف حركة وحجمًا للخصلات. الفرق الوسطي الواضح وترك الخصلات الأمامية تنساب برومانسية حول الوجه أضاف لمسة أنثوية كلاسيكية إلى الإطلالات.

اعتمدت النجمة لودوفيكا بيزاغليا هذا الاتجاه بدقة، مع مكياج ناعم يحدد العينين بخطوط بسيطة وظلال محايدة، وشفاه بلون وردي هادئ. جاء شعرها بتموجات عريضة مع فرق وسطي واضح، مما منح الإطلالة طابعًا رومانسيًا متناسقًا.

اختارت مارا لافونتان درجات بنية دافئة في مكياجها، مع العينين المحددتين بوضوح وتركيز على الرموش. أما الشعر فجاء بتصفيف متموج حيوي مع غرة ستارة طويلة منسدلة على جانبي الوجه، ما أضفى حركة طبيعية على التسريحة.

أما ليوني هان فوازنت بين النعومة والقوة باختيار مكياج ناعم أنيق مع تحديد واضح للعينين والحواجب المرتبة. اختارت تسريحة شعر منسدلة إلى أحد الجانبين مع تموجات واسعة، ما أبرز تفاصيل الوجه بأناقة.

اتخذت غريتا سكارانو منحى مختلفًا باختيارها تسريحة مشدودة إلى الخلف خالية من الخصلات المنسدلة، لكنها حافظت على المكياج الناعم الهادئ الذي يبرز الملامح الطبيعية، مما منحها مظهرًا مرتبًا وعصريًا.

اعتمدت إزميرالدا بيمنتل مكياجًا ناعمًا بلمسة دافئة مع ظلال بنية وشفاه بدرجة نيود طبيعية. اختارت شعرًا طويلًا منسدلًا بانسيابية مع فرق وسطي واضح، ما منح الإطلالة طابعًا عصريًا وهادئًا.

اتبعت أليسيا فيكاندر أسلوبًا متشابهًا باختيارها مكياجًا ناعمًا طبيعيًا مع ألوان ترابية خفيفة وشفاه وردية هادئة. جاءت تسريحتها بسيطة وأنيقة بفرق جانبي واضح مع شعر منسدل بنعومة خلف الكتفين.

يعكس هذا التوجه الموحد تحولًا واضحًا نحو مفهوم جديد للجمال على السجادة الحمراء، حيث لم تعد الإطلالة الناجحة تعتمد على المبالغة بل على التوازن بين البساطة والفخامة وإبراز الجمال الطبيعي.

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