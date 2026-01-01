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الفتح يضم الصادق

خبر : لاعب وسط مغربي ثامن أجنبي في صفوف الفتح الأحسائي

الإثنين 07 سبتمبر 2026 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب وسط مغربي ثامن أجنبي في صفوف الفتح الأحسائي



وكالات /سما/

الأحساء/سما- أعلن نادي الفتح الأحسائي، الأحد، التعاقد مع المغربي حسام الصادق لاعب الوسط، القادم من الاتحاد التوركي المغربي بصيغة إعارة موسمية، ليضيف الفريق الشرقي ثامن عنصر أجنبي إلى صفوفه في الموسم الحالي.

وخاض الصادق 39 مباراة رسمية مع أنديته السابقة سجل خلالها 3 أهداف. وتولى تمثيل المنتخبات المغربية الشبابية، وشارك مع فريق المغرب تحت 20 عامًا في 5 لقاءات بنهائيات كأس العالم للفئة العمرية، بالإضافة إلى 6 مواجهات في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.

وارتفع إجمالي الضم الصيفي للفتح إلى 11 لاعبًا. وسبق التعاقد مع الصادق انضمام كل من الروماني ميهاي ليكساندرو من إف سي إس بي، والغاني كينيدي بواتينج من ديناموبوخارست، إلى جانب الهولندي روبن كيلدر من فريق غرونينجن الشباب.

كما ضم الفتح إلى صفوفه المدافع السلوفاكي لوكاش هاراسلين من سبارتا براغ، والجابوني ويلفريد كانجا من جينت البلجيكي، والمهاجم البرازيلي سوريسو من بالميراس بصيغة إعارة، والإيطالي أدريان شيمبر من بيزا.

وضم الفتح أيضًا عددًا من اللاعبين المحليين منهم عبد الرحمن الخيبري من نادي العلا، ووليد العنزي من النجمة، وعبد الإله الخيبري من نادي الأهلي بنظام الإعارة.

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