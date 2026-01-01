نانسي عجرم تختار الأناقة البوهيمية في كليبها الجديد

وكالات /سما/

بيروت/سما- طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كليبها الموسيقي الجديد "اشهدي يا دني" بإطلالة متسمة بالبساطة والعفوية، حيث اعتمدت على أسلوب بوهيمي عصري يجمع بين الراحة والأناقة.

ارتدت عجرم فستاناً من الحرير الأبيض مزيناً بنقاط بولكا دوتس بدرجات من الأصفر الفاتح، من تصميم المصمم اللبناني حارث هاشم صاحب دار "حارث لاند". تميز الفستان بنعومة قماشه وانسيابيته، حيث انساب برقة على جسم الفنانة خلال مشاهد رقصها وسيرها في شوارع مدينة البترون اللبنانية وأسواقها التاريخية.

انعكست خفة التصميم على خيارات الشعر والمكياج، حيث اختارت عجرم تسريحة نصف مرفوعة تتضمن ضفيرة جانبية ناعمة وخصلات متدلية حول الوجه، ما أضفى طابعاً عفوياً وغير متكلف على إطلالتها الكاملة.

اعتمد المكياج على البساطة والطبيعية، بحسب ما أوضح خبير المكياج اللبناني فادي قطايا، الذي قاد فريق العمل على الكليب. ركّز الفريق على ألوان فاتحة على الجفنين العلوي والسفلي مع لمسات لمعانية طفيفة وتدرجات بنية على الجفن المتحرك، مع الحفاظ على لون طبيعي تحت الحاجب.

قال قطايا في تصريح له: "وضعنا الألوان على الجفنين العلوي والسفلي، فيما أضيفت درجة بيج عند زاوية العين الداخلية، مع اعتماد طبقات خفيفة جداً من الماسكارا والرموش، بما يتناسب مع تفضيل عجرم للمظهر الطبيعي وعدم المبالغة في إبراز الرموش".

وفي المشاهد الأخيرة من الفيديو كليب، اعتمد الفريق على صيحة Sun-Kissed Glow، التي تمنح البشرة توهجاً برونزياً دافئاً وطبيعياً يشبه اللون الذي تكتسبه البشرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما أعطى الإطلالة الكاملة لمسة نهائية متناسقة مع أجواء الكليب.