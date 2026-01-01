بكين تعتمد حزمة بـ 54 مليار دولار لإعادة رسملة البنوك والتأمين

وكالات /سما/

بكين/سما- قررت السلطات الصينية تخصيص 54 مليار دولار لإعادة رسملة عدد من المؤسسات المصرفية والتأمينية الحكومية الكبرى، بهدف تعزيز استقرارها المالي وسط تحديات اقتصادية متزايدة.

ستقوم وزارة المالية بضخ هذه الأموال من خلال شراء أسهم في البنوك وشركات التأمين الحكومية الرائدة. ويشمل ذلك البنك الزراعي الصيني الذي سيجمع 160 مليار يوان، وبنك الصين الصناعي والتجاري الذي سيحصل على 100 مليار يوان، بما يعادل معًا حوالي 38.7 مليار دولار.

الحزمة الإجمالية البالغة 54 مليار دولار (نحو 360 مليار يوان) لا تقتصر على البنكين التجاريين الكبيرين، بل تشمل أيضًا مؤسسات مصرفية سياساتية وشركات تأمين حكومية كبرى مثل بنك الصين للصادرات والواردات وشركة "China Life" للتأمين وغيرها من الكيانات المالية الرئيسية.

يعود السبب وراء هذه الإجراءات إلى تراجع الطلب على القروض في السوق الصينية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على ربحية البنوك ويهدد استقرارها المالي. كما تواجه قطاعات التأمين ضغوطًا من معدلات الفائدة المنخفضة، مما يؤدي إلى تراجع مؤشرات الملاءة المالية لدى عدد من شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة.

تستهدف هذه الخطوة تعزيز رأس مال اللاعبين الرئيسيين في قطاعي الخدمات المصرفية والتأمين وضمان استقرارهم في الأسواق. وتعكس التحركات الحكومية اهتمام بكين بحماية مؤسساتها المالية من تأثيرات الركود الاقتصادي، معتمدة على أن إعادة رسملة هذه الكيانات الكبرى ستساهم في استعادة مرونة الاقتصاد ودفع معدلات النمو.

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