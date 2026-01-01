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ديربي موسكو

خبر : دينامو يفوز على سبارتاك 2-1 ويتصدر ديربي العاصمة الروسية

الإثنين 07 سبتمبر 2026 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
دينامو يفوز على سبارتاك 2-1 ويتصدر ديربي العاصمة الروسية



وكالات /سما/

موسكو/سما- حقق فريق دينامو موسكو فوزاً مهماً على سبارتاك موسكو بنتيجة 2-1 في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، ليتوج انتصاره الثالث على التوالي في البطولة.

على ملعبه أمام جماهيره، تلقى دينامو هدفاً مبكراً من لاعب سبارتاك دانيل بروتسيف في الدقيقة 21، لكنه أظهر رد فعل قوياً وعكس مسار المباراة. سجل ياروسلاف غلاديشيف التعادل في الدقيقة 25، ثم وضع أرتور غوميز الفريق في الصدارة بالهدف الثاني في الدقيقة 34.

شهدت المواجهة حدثاً مؤسفاً عندما تلقى مهاجم دينامو كونستانتين تيوكافين بطاقة حمراء في الدقيقة 72، بعد تدخله باليد على وجه مدافع سبارتاك ألكسندر دجيكا. كانت هذه أول بطاقة حمراء في مسيرة تيوكافين بالدوري الروسي، خلال مشاركته في مباراته رقم 150 في البطولة.

بفضل هذا النصر، ارتقى دينامو إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة، متقدماً على سبارتاك الذي بقي في المركز الرابع بنفس عدد النقاط، لكنه تأخر في فارق الأهداف.

في الجولة القادمة، سيواجه دينامو موسكو ضيفه أورينبورغ في 12 سبتمبر، بينما يستقبل سبارتاك نظيره روستوف على ملعبه.

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