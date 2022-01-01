فطر جديد مقاوم للعلاجات الشائعة يسبب عدوى جلدية خطيرة

وكالات /سما/

كشفت دراسة حديثة عن انتشار متسارع لفطر ناشئ يسبب عدوى جلدية صعبة العلاج حول العالم، حيث يتميز هذا الفطر المسمى Trichophyton indotineae بمقاومة عالية للأدوية الموضعية الشائعة المستخدمة في معالجة الالتهابات الجلدية الفطرية.

نشرت الدراسة في دورية "الأمراض المعدية الناشئة" (Emerging Infectious Diseases)، وأظهرت أن هذا الفطر بدأ ينتشر على نطاق عالمي بمعدل مقلق منذ عام 2022. يسبب هذا الفطر حالات من السعفة أكثر حدة وخطورة من الأنواع الأخرى، وغالبًا ما تكون مستعصية على العلاجات التقليدية.

السعفة الجلدية، رغم اسمها، ليست عدوى طفيلية بديدان بل هي تسمية عامة لمجموعة من العدوى الفطرية التي تترك آثارًا دائرية على الجلد. تختلف أسماؤها حسب موقع الإصابة، فتعرف بـ"حكة اللعب" (سعفة الأرفاغ) عند إصابة المنطقة التناسلية، و"قدم الرياضي" عند المناطق الرطبة من القدمين. عادة ما تنتقل هذه العدوى عبر الاتصال الجلدي المباشر أو ملامسة الأسطح الملوثة مثل أرضيات الحمامات الرطبة والمناشف المشتركة.

اعتمدت الدراسة على بيانات مشروع "مطياف الكتلة" (MSI)، وهو نظام عالمي يستضيفه مختبر الطفيليات والفطريات في مستشفى بيتي-سالبيتريير بفرنسا. يوفر هذا المشروع قاعدة بيانات تحتوي على مرجع يضم حوالي 1700 نوع فطري، مما يسمح للمختبرات التشخيصية في جميع أنحاء العالم بإرسال عينات المرضى للتحليل والتشخيص الدقيق.

راجع الباحثون عينات مقدمة من أكثر من 500 مستخدم لنظام مطياف الكتلة في 54 دولة خلال الفترة من 2022 إلى 2025. أسفرت النتائج عن تحديد الفطر الناشئ في 29 دولة، مع تركز معظم التقارير في الدول الأوروبية. ارتفع عدد الاكتشافات ثلاث مرات خلال هذه الفترة الزمنية، وتضاعفت نسبة تحديد الفطر ضمن جنس Trichophyton من 1.2 في المائة إلى 3.6 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مع ذلك، أشار الباحثون إلى حدود الدراسة، مؤكدين أن النتائج لا تعكس العدد الفعلي للمصابين عالميًا، بل تشير فقط إلى رصد متكرر للفطر من قبل المختبرات المشاركة في المشروع. كما لاحظوا أن أجهزة مطياف الكتلة غير متاحة بشكل واسع في مناطق مثل أفريقيا، وعدد مستخدمي النظام محدود في جنوب شرق آسيا، مما يعني وجود فجوات في معرفتنا بانتشار الفطر في هذه المناطق.

رغم هذه القيود، تؤكد نتائج الدراسة أن Trichophyton indotineae ينتشر على مستوى عالمي واسع، مما يبرز أهمية أنظمة المراقبة الدولية مثل مشروع مطياف الكتلة في تتبع الفطريات الناشئة ذات الخطورة الصحية. استخدم بعض الباحثين بالفعل النظام لتأكيد وصول الفطر إلى دول جديدة مثل هنغاريا والبرازيل.

يحذر الباحثون من أن Trichophyton indotineae ليس المشكلة الوحيدة المتصاعدة في مجال السعفة الجلدية. يرفع العلماء مستويات التنبيه بشأن فطر آخر مرتبط به ينتشر بشكل أساسي عبر الاتصال الجنسي ويسبب عدوى مؤلمة. يمكن لـ Trichophyton indotineae أيضًا أن ينتقل جنسيًا، مما يضيف بعدًا إضافيًا لمخاطره.

يدعو الباحثون مختبرات علم الأحياء الدقيقة إلى تبني تقنية مطياف الكتلة لتحديد الفطريات الجلدية بدقة أعلى، كما يحثون السلطات الصحية في مختلف الدول على التعامل الجاد مع هذه المشكلة الصحية الدولية سريعة التطور.

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