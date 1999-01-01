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ممثل كوري

خبر : سول كيونغ غو.. نجم السينما الكورية صاحب الأدوار المعقّدة

الإثنين 07 سبتمبر 2026 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
سول كيونغ غو.. نجم السينما الكورية صاحب الأدوار المعقّدة



وكالات /سما/

يعد سول كيونغ غو من أبرز الممثلين في السينما الكورية المعاصرة، محترفاً في تقديم شخصيات متعددة الأوجه من خلال مسيرة استمرت لأكثر من ثلاثين عاماً. بدأ حياته الفنية على خشبة المسرح قبل أن ينتقل تدريجياً إلى السينما، بعد تخرجه من قسم المسرح والسينما في جامعة هانيانغ بكوريا الجنوبية. اشتهر بقدرته على الجمع بين الأفلام التجارية الضخمة والأعمال الفنية الراقية، ما أسهم في الحفاظ على مكانة متميزة له في الصناعة السينمائية الكورية.

يتميز أسلوب سول التمثيلي بمرونته العالية؛ فهو يستطيع تجسيد شخصيات قوية وقاسية في أفلام الجريمة والأكشن، وبالمقابل يقدم شخصيات حساسة مكسورة إنسانياً في الأفلام الدرامية. هذا الأداء المتغير يعتمد على تحويلات جسدية ونفسية عميقة يجسدها بحرفية عالية، الأمر الذي جعله نموذجاً للممثل الذي استطاع الجمع بين النجاح الجماهيري والتميز الفني على السواء.

عُتبر فيلم Peppermint Candy الذي صدر عام 1999 محطة فاصلة في مسيرة الممثل. قدّم فيه دور كيم يونغ-هو، شخصية تمر بتحولات نفسية عميقة عبر مراحل متعددة من الحياة. أظهر سول من خلال هذا الأداء قدرة استثنائية على تجسيد الحالات العمرية والنفسية المختلفة للشخصية الواحدة. لم يقتصر نجاح الفيلم على الجمهور، بل أثبت الممثل جدارته كفنان من الطراز الأول. حصل عن أدائه على جائزة أفضل ممثل في مهرجان براتيسلافا السينمائي الدولي عام 2000، وجائزة أفضل ممثل جديد من جمعية نقاد السينما الكورية.

في عام 2002، تعاون سول مع المخرج لي تشانج-دونغ في فيلم Oasis، حيث شارك الممثلة مون سو-ري البطولة. قدّم دور هونغ جونغ-دو، رجل يواجه صعوبات اجتماعية ونفسية عميقة ويجد نفسه في علاقة إنسانية معقدة مع امرأة تعاني من إعاقة جسدية. تطلب هذا الدور منه الابتعاد عن الصورة التقليدية للبطل السينمائي وتقديم شخصية ذات سلوكيات معقدة ومتناقضة. نال الأداء إشادة نقدية واسعة، وفاز سول عن الفيلم بجائزة أفضل ممثل من جمعية نقاد السينما الكورية، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان سيول/بوسان السينمائي النقدي، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل في مهرجان Seattle International Film Festival عام 2003.

أما فيلم Public Enemy الصادر عام 2002 فيمثل نموذجاً للأعمال التجارية الكبرى التي قاد سول فيها الشاشة. أدى دور المحقق كانغ تشول-جونغ في عمل حقق نجاحاً تجارياً كبيراً، وأصبح من الأفلام الرئيسية التي أرسخت مكانة سول كيونغ غو كنجم قادر على قيادة أفلام الجريمة والإثارة والأكشن. شهدت مسيرته الممتدة لثلاثة عقود تراكماً من الجوائز والترشيحات التي اعترفت بتميزه الفني المستمر.

على الصعيد الشخصي، تزوج سول كيونغ غو من الممثلة سونغ يون آه عام 2009، وبنى حياة عاطفية واستقرار أسري بعيداً عن أضواء الشاشة. يظل سول نموذجاً للممثل الذي أسهم في تطور وانتشار السينما الكورية الحديثة عالمياً، مجسداً للجمع الندر بين الموهبة الفنية والالتزام المهني على مدى ثلاثة عقود من العمل المتواصل.

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