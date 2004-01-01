جو إن سونغ.. ممثل كوري متعدد المواهب يجمع بين الرومانسية والأكشن

وكالات /سما/

سيول/سما- يمثل الممثل الكوري الجنوبي جو إن سونغ أحد أبرز الوجوه في صناعة الدراما والسينما الآسيوية، حيث استطاع بناء مسيرة فنية استثنائية تتميز بتنوع الأدوار والشخصيات التي جسدها على مدى أكثر من عقدين من الزمن. يتمتع الممثل بحضور قوي ومظهر مميز، إلى جانب موهبته التمثيلية التي مكنته من الانتقال بسلاسة بين أنواع مختلفة من الأعمال الفنية.

عرف جو إن سونغ النجاح في مجالات متعددة، حيث حقق شهرة واسعة في المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، وتألق أيضاً في عالم الأزياء والبرامج الترفيهية. أدى الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات الجوية الكورية الجنوبية خلال الفترة بين عامي 2009 و2011، وعاد بعدها ليستأنف مسيرته الفنية بقوة، محتفظاً بمكانته بين نجوم كوريا الجنوبية.

يتميز الممثل بقدرته على تقديم أدوار متنوعة تشمل الرومانسية والدراما الحساسة والأكشن المثير والأفلام الجريمة والأعمال التاريخية والدراما النفسية. استطاع أن لا يكتفي بنجاحه كنجم درامي فحسب، بل وسّع نطاق اختياراته الفنية لتشمل السينما والتلفاز على حد سواء، مما ساهم في الحفاظ على تألقه وجاذبيته أمام الجمهور الكوري والعربي والعالمي.

من أبرز أعماله المسلسل الدرامي "Something Happened in Bali" الذي عُرض عام 2004، والذي قدمه إلى جانب الممثلة ها جي وون والممثل سو جي سوب. تدور أحداث المسلسل في إطار تراجيدي رومانسي حول صراع الطبقات والهوس العاطفي، وقد منحه هذا العمل شهرة واسعة وجوائز مهمة في بداية مشواره الفني.

من أعماله السينمائية البارزة الفيلم التاريخي "A Frozen Flower" الذي صدر عام 2008. يدور الفيلم أحداثه خلال فترة أواخر عهد مملكة غوريو، ويحكي قصة حب مثلثية معقدة بين الملك وزوجته الملكة وقائد حرسه الشخصي هونغ ريم، وهو الدور الذي جسده جو إن سونغ ببراعة ملحوظة.

كما برز في مسلسل الخيال العلمي والحركة "Moving" الذي حقق نجاحاً هائلاً، حيث تدور أحداثه حول طلاب مراهقين في مرحلة التعليم الثانوي وآبائهم الذين يكتشفون امتلاكهم لقوى خارقة للطبيعة يعملون على إخفاؤها عن العالم لحماية عائلاتهم من المخاطر والمطاردات عبر الأجيال.

أمّا الفيلم الجريمة والإثارة "Smugglers" الذي صدر عام 2023، فقد حقق صدى واسعاً وسط النقاد والجمهور على حد سواء. قدم جو إن سونغ فيه دوراً محورياً يجسد شخصية الرقيب كوون، مما أثبت قدرته المستمرة على تقديم أداءات متميزة في أنواع مختلفة من الأفلام.

على المستوى الشخصي، يعيش الممثل حياة عاطفية هادئة وغير متزوج حالياً، حيث أعرب في عدة مقابلات عن رضاه التام عن حياته كأعزب. كان مرتبطاً بالممثلة كيم مين هي، وأعلن الثنائي عن ارتباطهما رسمياً في أوائل عام 2013 بعد قصة حب جمعتهما، إلا أنهما انفصلا في سبتمبر 2014 بعد علاقة استمرت حوالي عام ونصف، وأُرجع الانفصال إلى ضغوط الشهرة والانشغال المستمر بالأعمال الفنية.

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