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دراسة: اليهود الأفارقة

خبر : مركز الزيتونة: ورقة علمية عن الجماعات اليهودية في إفريقيا جنوب الصحراء

الإثنين 07 سبتمبر 2026 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز الزيتونة: ورقة علمية عن الجماعات اليهودية في إفريقيا جنوب الصحراء



وكالات /سما/

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تحمل عنوان "الجماعات اليهودية في إفريقيا جنوب الصحراء"، من إعداد الأستاذ محمود عبده سالم، تتناول الوجود اليهودي في القارة الإفريقية وتأثيراته المختلفة.

انقسمت الورقة إلى ثلاثة محاور رئيسية: يبحث الأول في تاريخ استقرار الجماعات اليهودية في إفريقيا جنوب الصحراء، ويسلط الضوء على خصائص الوجود المعاصر والعوامل المؤثرة فيه، مع تتبع ظاهرة "اليهود الأفارقة" وتحليل أسباب تناقص إجمالي عدد يهود القارة عبر العقود رغم تنامي هذه الظاهرة.

يركز المحور الثاني على الجماعات المعترف بها من قبل المؤسسات اليهودية الرسمية، سواء الحاخامية الأرثوذكسية في الكيان الصهيوني أو الحركة اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة، والتي توجد في جنوب إفريقيا وزيمبابوي وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وكينيا وساحل العاج.

أما المحور الثالث فيناقش الجماعات غير المعترف بها رسميًا، وهي مجموعات تدّعي الانتساب إلى أسباط بني إسرائيل وبرزت بقوة في النصف الثاني من القرن العشرين دون أن تحظ باعتراف المؤسسات اليهودية المركزية، من بينها يهود الليمبا والروسابي في الجنوب الإفريقي، والإيجبو في نيجيريا، وبيت إسرائيل في غانا، وحركة زاخور في مالي، وجماعات في الكاميرون والجابون والفلاش مورا في إثيوبيا.

تتوقع الورقة استمرار تنامي ظاهرة "اليهود الأفارقة" على الرغم من انخفاض إجمالي أعداد اليهود في القارة، خاصة مع دعم المؤسسات اليهودية العالمية لهذه الظاهرة والاستفادة الصهيونية المتزايدة منها.

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