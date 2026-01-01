إيفرتون يسحب التعادل من يونايتد في الدقائق الأخيرة

وكالات /سما/

إنجلترا/سما- انتهت مواجهة إيفرتون ومانشستر يونايتد بنتيجة تعادل إيجابي 2-2، الأحد، في منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خطف الفريق الضيف فوزًا مؤقتًا في الدقائق الأخيرة، لكن المضيفين استعادوا التوازن قبل نهاية المباراة مباشرة.

افتتح براين مبومو التسجيل لصالح يونايتد في الدقيقة 46 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. لم تشهد المباراة أهدافًا إضافية طوال الشوط الثاني حتى الدقيقة 83، عندما أطلق تايريك جورج كرة قوية أدركت التعادل للمضيفين.

لم يستسلم يونايتد وردّ بقوة، حيث لعب برونو فرنانديز كرة عرضية إلى لوك شو، الذي مررها إلى بنيامين شيشكو البديل، فحولها شيشكو برأسه إلى هدف في الدقيقة 88، مانحًا الضيوف التقدم.

إلا أن الفرحة لم تستمر طويلًا. في الدقيقة 90+6، انطلق أينسلي مايتلاند نايلز في هجمة مرتدة وأطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وضعتها بدقة في الزاوية العليا اليمنى من المرمى، محققًا التعادل النهائي لفريقه.

يعود الفضل للبديل مايتلاند نايلز، الذي دخل المباراة في الدقيقة 77، في إنقاذ إيفرتون من الهزيمة الأولى تحت إدارة المدرب مايكل كاريك. ويأتي هذا الأداء القوي في انطلاقة موفقة للاعب الإنجليزي الذي انتقل من ليون الفرنسي في آخر لحظات فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي هذا التعادل بعد أن بدأ يونايتد موسمه بخسارة أمام هال سيتي، ثم تعافى بفوز كبير 5-2 على إيبسويتش تاون. أما إيفرتون بقيادة المدرب السابق لـ يونايتد ديفيد مويز، فنجح في الحفاظ على نقطة غالية خارج ملعبه.

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