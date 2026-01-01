صن داونز يحسم قمة الدوري الجنوب إفريقي على حساب جولدن أروز

وكالات /سما/

جنوب إفريقيا/سما- فاز فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على ضيفه جولدن أروز بنتيجة 2-1 ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري المحلي، لتعزيز موقعه في صدارة الترتيب.

أحرز لاعب صن داونز ندلوفو سياندا الهدف الأول في الدقيقة 14، غير أن جولدن أروز عاد للمباراة عندما سجل سيدي جونيور ديون التعادل في الدقيقة 67.

لكن بطل دوري أبطال إفريقيا تفادى السقوط عندما نجح تيبوهو موكوينا في إحراز الهدف الفاصل في الدقيقة 88، ليختتم الفريق الجنوب إفريقي المباراة بانتصار حاسم.

برفعه رصيده إلى 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل واحد، حافظ صن داونز على صدارة جدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي.

ينتظر الفريق مباراتان محليتان أمام سيويليل شيبا يونايتد قبل التحضير لاستقبال النادي الأهلي في بريتوريا، الذي سيأتيه في 19 سبتمبر/أيلول الحالي ضمن بطولة كأس القارات للأندية 2026.

يشارك صن داونز في البطولة القارية بلقب بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما يمثل الأهلي البطولة كفائز ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وقد انطلق مشواره بفوز على أوكلاند الآيس الاتحادي النيوزيلندي برصيد هدف وحيد في 26 أغسطس/آب الماضي.

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