سبع خطوات ضرورية قبل الخروج بالمولود الجديد لأول مرة

وكالات /سما/

يشغل قلق الأم على سلامة مولودها الجديد بال معظم الأمهات، خاصة عند التفكير في الخروج به من المنزل للمرة الأولى. هذا الخوف طبيعي لكن الدراسات العلمية تؤكد أن تأخير الخروج برضيعك قد يسبب أضرارًا على نموه وتطوره، لذلك من المهم الاعتياد على هذه الخطوة مبكرًا مع اتباع احتياطات آمنة.

كشفت استشارية طب الأسرة الدكتورة ميادة حسان عن سبع أمور ضرورية يجب أن تراعيها الأم عند الخروج بمولودها الجديد، بدءًا من التحضيرات الأولية وصولًا إلى التعامل مع الحالات الطارئة أثناء الخروج.

تحضير حقيبة الخروج: قبل مغادرة المنزل، يجب تجهيز حقيبة متكاملة تحتوي على جميع مستلزمات الطفل الضرورية مثل الحفاضات والمناديل والملابس الإضافية والحليب الصناعي إن وُجد، ومعقمات اليدين والمناديل المطهرة. التحضير الجيد يمنع تحول الرحلة إلى موقف محرج أو مرهق.

تجاهل تعليقات الآخرين: الأم تسمع غالبًا تعليقات كثيرة من الناس حول طفلها عند الخروج به، لكن يجب ألا تنشغل بهذه الآراء. طفلك مسؤوليتك وحدك، وأنتِ الأعرف بحاجياته، لذا لا تتردي في اتباع حدسك وما تشعرين أنه الأفضل لطفلك.

حماية الطفل من الشمس المباشرة: رغم أهمية تعريض الرضيع لأشعة الشمس بشكل يومي، يجب تجنب التعريض المباشر خلال الخروج. اختاري مكانًا ظليلًا لجلوس طفلك، وخاصة تجنبي الجلوس في أماكن مشمسة من دون مظلة وقت الظهيرة، حيث قد يتعرض الطفل لمشاكل صحية من جراء الحرارة الشديدة والأشعة فوق البنفسجية.

الرضاعة قبل الخروج: من الأفضل إرضاع طفلك قبل المغادرة والتأكد من شعوره بالشبع الكامل. امنحي رضيعك الوقت الكافي لينتقل بين جهتي الصدر واستكمال الرضعة على مدار نصف ساعة تقريبًا. طفل مشبع سيكون أهدأ وأكثر راحة، مما يعكس إيجابيًا على نفسيتك وراحتك.

قواعد الأمان في المقعد والعربة: انتبهي لطريقة نوم طفلك في مقعد السيارة أو عربة الأطفال المخصصة، وتأكدي من اتباع قواعد الأمان المعتمدة. تأسيس عادات آمنة منذ البداية يحمي طفلك من الإصابات المحتملة.

التعامل مع بكاء الطفل: من الطبيعي أن يبكي الرضيع أثناء الخروج، خاصة في المرة الأولى. البكاء سلوك معروف عند الأطفال الصغار عندما يسمعون الضجيج والفوضى الخارجية. راقبي سبب البكاء واستجيبي لحاجياته فقط، ولا تقلقي فالمرات القادمة ستكون أسهل.

اختيار الملابس المناسبة: انتقي ملابس مريحة وآمنة لطفلك تتناسب مع فصل السنة ودرجة الحرارة، واتجنبي الملابس الضيقة أو التي قد تسبب عدم الراحة أو تعيق حركته.