معرض بولغري كاليدوس يستقبل الزوار في شنغهاي حتى نهاية أكتوبر

وكالات /سما/

شنغهاي/سما- أطلقت دار بولغري الإيطالية معرضها الفني "كاليدوس: الألوان والثقافات والحرف" في مدينة شنغهاي، في احتفالية جمعت بين التقاليد الإيطالية والابتكار الفني المعاصر، مع استلهام العناصر الجمالية من الثقافة الصينية.

يقدم المعرض، الذي يستمر حتى 31 أكتوبر 2026 في متحف Power Station of Art، منصة لاستكشاف اللون كموضوع محوري يجسر بين الإرث الروماني لبولغري والتقاليس الجمالية الصينية. وتم اختيار اللون كلغة بصرية موحدة تربط بين الرؤى الشرقية والغربية.

يتضمن المعرض أكثر من 300 قطعة استثنائية من إبداعات المجوهرات الراقية والقطع النادرة من أرشيف الدار الإيطالية، منها قلادة Sautoir من عام 1973 المصنوعة من الذهب والألماس وحجر الجاد المنحوت، وهي تُعرض للمرة الأولى في معرض عام. كما تضم المجموعات خاصة تعكس تطور الدار وتحول مهاراتها الحرفية عبر العقود.

انقسم المعرض إلى ثلاثة فصول رئيسية: علوم الألوان، ورمزية اللون، وقوة الضوء. اعتمدت الدار على الفلسفة الصينية التقليدية المتمحورة حول "العناصر الخمسة والألوان الخمسة"، وأتاحت مساحة لأعمال فنانين معاصرين من الصين لإحداث حوار إبداعي بين الثقافات.

امتدت التجربة خارج جدران المتحف لتشمل فندق بولغري شنغهاي، حيث يستقبل الضيوف عمل تركيبي فني بعنوان "Portal" للفنانة ليانغ مانقي عند المدخل. ويكمل العرض معرض صور فوتوغرافية للمصور ماتيو لافانشي في بهو الفندق، وينتهي بتذوق مجموعة شوكولاتة إصدار محدود صممها خبير الشوكولاتة جانلوكا فوستو في متجر Bvlgari Dolci.

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