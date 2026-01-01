أسباب الخمول المستمر: من نقص العناصر الغذائية إلى الحالات الصحية

وكالات /سما/

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر، حتى بعد الحصول على ساعات نوم كافية، قد يكون إشارة من الجسم تستحق الاهتمام. الخمول لا يقتصر على مجرد شعور عابر، بل قد ينم عن مشاكل صحية تتطلب فحصًا طبيًا دقيقًا، أو يكون نتيجة لعادات يومية قابلة للتعديل.

يُعرّف الخمول بأنه حالة تتسم بالتعب والنعاس ونقص غير معتاد في الطاقة والنشاط الذهني. وفقًا للدكتورة باولا زيمبريان، طبيبة نفسية في كلية الطب بجامعة ييل، فإن الخمول ليس تشخيصًا طبيًا بحد ذاته، لكنه قد يعكس حالة صحية كامنة أو استجابة طبيعية لظروف معينة. وتضيف أن الخمول في المؤسسات الطبية يُقصد به عدم قدرة الشخص على البقاء مستيقظًا أو المشاركة في أي تفاعل اجتماعي أو نشاط.

تتنوع مسببات الخمول بين عوامل طبية وأخرى متعلقة بنمط الحياة. على الصعيد الطبي، تشير الدكتورة زيمبريان إلى أن أمراضًا عديدة—من العدوى والالتهابات إلى السرطان—قد تسبب الخمول. كما قد يرتبط الخمول بتناول أدوية معينة مثل مسكنات الألم والمهدئات التي تؤثر على مستويات الطاقة. من ناحية أخرى، قد ينجم الخمول عن نقص العناصر الغذائية الأساسية، الإصابة باضطرابات النوم، الإجهاد النفسي، أو نمط حياة يفتقر إلى النشاط البدني المنتظم.

تنصح الدكتورة زيمبريان بضرورة زيارة الطبيب إذا استمر الخمول رغم الحصول على قسط كافٍ من النوم المريح وعدم تناول أي مهدئات. عند الفحص، قد يجري الطبيب تقييمًا شاملًا يتضمن الاطلاع على التاريخ الطبي والأعراض المصاحبة وإجراء الفحوصات الضرورية لتحديد السبب الحقيقي.

إذا كان الخمول مرتبطًا باضطرابات النوم، فمن المفيد بناء روتين منتظم للنوم يضمن ساعات كافية من الراحة. وحين يكون الخمول ناجمًا عن حالة صحية أخرى، يركز العلاج على معالجة السبب الأساسي والأعراض المرافقة. في بعض الحالات التي يستمر فيها الخمول رغم معالجة السبب، قد يوصي الطبيب باستخدام أدوية منشطة معينة.

على الصعيد العملي، تقترح الدكتورة زيمبريان عددًا من الاستراتيجيات للمساعدة في التغلب على الخمول. من بينها الحفاظ على نظام غذائي متوازن يوفر العناصر الغذائية الضرورية، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إدارة الإجهاد من خلال تقنيات الاسترخاء، وتجنب العادات التي تعطل جودة النوم. كما قد يساعد فنجان قهوة معتدل الكمية في تعزيز اليقظة، بشرط عدم وجود موانع طبية.