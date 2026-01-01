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قطاع الطاقة الروسي

خبر : روسيا: صناعة النفط والغاز الركيزة الاستراتيجية للاقتصاد

الإثنين 07 سبتمبر 2026 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: صناعة النفط والغاز الركيزة الاستراتيجية للاقتصاد



وكالات /سما/

موسكو/سما- أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، بمناسبة احتفال روسيا بيوم العاملين في صناعة النفط والغاز، أن هذا القطاع يمثل الركيزة الاستراتيجية لاقتصاد البلاد وأمنها من حيث إمدادات الطاقة.

وجاء في البيان الرسمي أن آلاف المتخصصين يعملون على ضمان إنتاج ومعالجة ونقل المحروقات، إلى جانب تصنيع المعدات وتطبيق التقنيات الحديثة في القطاع بشكل يومي.

تحتفل روسيا سنويًا بيوم العاملين في صناعة النفط والغاز في أول يوم أحد من شهر أيلول/سبتمبر، وفي عام 2026 يصادف الاحتفال السادس من أيلول/سبتمبر.

وتشكل صناعة النفط والغاز الشريان الحيوي الممول للميزانية العامة للدولة الروسية، وحافظت على مكانتها كأحد أكبر منتجي الطاقة عالميًا رغم التحديات الجيوسياسية والعقوبات الغربية المكثفة.

بلغ حجم إنتاج النفط الروسي في عام 2025 ما بين 515 و520 مليون طن، أي ما يعادل نحو 9.8 إلى 10.8 ملايين برميل يوميًا، فيما تراوح إنتاج الغاز الطبيعي بين 609 و690 مليار متر مكعب.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة روس نفت الروسية إيغور سيتشين أن روسيا والصين معًا تنتجان ثلث إجمالي الطاقة المولدة عالميًا.

أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم إمدادات النفط والغاز الطبيعي إلى الصين، كما تصنّف ضمن الدول الرائدة في تصدير الفحم والغاز الطبيعي المسال.

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