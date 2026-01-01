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ميلادينوف: سياسات إسرائيل تفاقم معاناة غزة وتؤخر مسار إعادة الإعمار

الإثنين 07 سبتمبر 2026 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلادينوف: سياسات إسرائيل تفاقم معاناة غزة وتؤخر مسار إعادة الإعمار



وكالات /سما/

قال نيكولاي ميلادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، الإثنين، إننا بعيدون جدًا عن البدء في عملية إعادة الإعمار في غزة.
وأضاف خلال استضافته في منتدى هيلي الدولي في نسخته الثالثة في أبوظبي: “أهالي غزة يعيشون في ظروف إنسانية صعبة للغاية”.
وأوضح: “استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة سيكون له تداعيات إنسانية كبيرة، ولدينا التزامات من عدد من دول العالم بشأن عملية إعادة إعمار غزة”.
وأكد لا بد من التحرك أسرع نحو إعادة إعمار غزة.

وفي مايو الماضي، شدد نيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، في مقابلة خاصة مع «الغد»، على ضرورة المضي في تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وتشكيل حكومة مدنية تتولى إدارة الشؤون اليومية في القطاع.
وقال ملادينوف آنذاك إن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشًا، داعيًا إلى الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، ومشيرًا إلى أن الأموال التي جُمعت لهذه الغاية غير كافية. كما أكد استمرار التنسيق مع مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لدعم تنفيذ خطة وقف إطلاق النار.
وانطلقت أمس الأحد، في أبوظبي أعمال النسخة الثالثة من منتدى هيلي الدولي، التي تستمر يومين تحت عنوان «الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار»، بتنظيم مشترك بين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.
ويناقش المنتدى التطورات والتحولات الاستراتيجية في الخليج والعالم، ومستقبل الأمن الإقليمي وممرات التجارة والطاقة، بمشاركة مسؤولين وصناع قرار وأكاديميين وخبراء دوليين، بينهم نيكولاي ميلادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وأنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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