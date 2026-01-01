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شهيدان احدهما طفل متأثران بجراحهما واصابة ثلاثة صيادين بغزة

الإثنين 07 سبتمبر 2026 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان احدهما طفل متأثران بجراحهما واصابة ثلاثة صيادين بغزة



غزة / سما /

 استشهد، صباح اليوم الاثنين مواطنان أحدهما طفل واصيب عدد من المواطنين في استمرار للخروقات الاسرائيلية بقطاع غزة.

واستشهد الشاب صبحي البطريخي متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها الليلة الماضية، جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مفترق الاتصالات غرب مدينة غزة ما يرفع عدد شهداء الغارة إلى اثنين عدا عن عدد كبير من الإصابات.

كما استشهد الطفل داود مقاط، البالغ من العمر 6 سنوات، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها قبل أسابيع، إثر اصابته لطلق ناري في منطقة الزرقا شمال قطاع غزة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية استشهد سبعة مواطنين.

وصباح اليوم أصيب ثلاثة صيادين بنيران البحرية الاسرائيلية ببحر مدينة غزة.

وحسب لجان الصيادين فإن المصابين هم: سعيد محمد سعيد ابوريالة، وابراهيم عزام بكر، وعبد الرحمن عزام بكر.

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