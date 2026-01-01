إصابة مستوطن بجراح خطيرة إثر عملية طعن شرق نابلس

رام الله / سما /

أصيب مستوطن بجراح خطيرة صباح اليوم، الإثنين، جراء تعرضه للطعن في بؤرة استيطانية قرب بلدة أوصرين شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفي أعقاب ذلك فرض الاحتلال طوقا على القرى المحيطة بدعوى العملية.

وادعت تقارير إسرائيلية، أن الحديث يدور عن عملية طعن نفذها فلسطيني، بعد وصوله إلى مزرعة وطعن مستوطن في المكان.

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن فلسطينيا وصل بمركبته إلى مزرعة استيطانية، ثم نزل منها وطعن مستوطنا عدة مرات، ثم لاذ بالفرار من المكان.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طاقما طبيا وآخر تابع للجيش قدم العلاجات الأولية لمستوطن (20 عاما) تراوحت إصابته بين الخطيرة والمتوسطة.

ودفع الاحتلال بقوات معززة من الجيش والشرطة إلى المكان، والتي شرعت بمطاردة الفلسطيني وفرض طوق على القرى المحيطة وحواجز في الشوارع المؤدية إليها.