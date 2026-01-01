  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة مستوطن بجراح خطيرة إثر عملية طعن شرق نابلس

الإثنين 07 سبتمبر 2026 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مستوطن بجراح خطيرة إثر عملية طعن شرق نابلس



رام الله / سما /

أصيب مستوطن بجراح خطيرة صباح اليوم، الإثنين، جراء تعرضه للطعن في بؤرة استيطانية قرب بلدة أوصرين شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفي أعقاب ذلك فرض الاحتلال طوقا على القرى المحيطة بدعوى العملية.

وادعت تقارير إسرائيلية، أن الحديث يدور عن عملية طعن نفذها فلسطيني، بعد وصوله إلى مزرعة وطعن مستوطن في المكان.

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن فلسطينيا وصل بمركبته إلى مزرعة استيطانية، ثم نزل منها وطعن مستوطنا عدة مرات، ثم لاذ بالفرار من المكان.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طاقما طبيا وآخر تابع للجيش قدم العلاجات الأولية لمستوطن (20 عاما) تراوحت إصابته بين الخطيرة والمتوسطة.

ودفع الاحتلال بقوات معززة من الجيش والشرطة إلى المكان، والتي شرعت بمطاردة الفلسطيني وفرض طوق على القرى المحيطة وحواجز في الشوارع المؤدية إليها.

الأكثر قراءة اليوم

إجراءات إسرائيلية جديدة تحت ضغط أميركي.. إخلاء بؤر استيطانية في مناطق "ب"

الاحتلال يفتت ركام غزة وينقله.. مخاوف من طمس أدلة الإبادة ورفات المفقودين

رفض عربي وإسلامي موحد لتهجير الفلسطينيين.. وإدانة شديدة لتصريحات بن غفير وكاتس

أزمة المياه تتعمق في إسرائيل.. تعثر عمليات التحلية ومخاوف على الإمدادات

نتنياهو يهدد إيران: إذا هاجمتم إسرائيل ستتلقون ضربة لم تتخيلوها وهدفنا اسقاط النظام

اسرائيل تزعم اعتقال 10 من حماس وتزعم العثور على صاروخ ومتفجرات في عقابا

رضائي: منطقة محظورة ستُقام قريبًا بالقرب من مضيق هرمز.. واختبرنا صاروخًا مضادًا للمدمرات فوق قطعة بحرية أمريكية

الأخبار الرئيسية

شهيدان احدهما طفل متأثران بجراحهما واصابة ثلاثة صيادين بغزة

مصعب حسن يوسف يدعو لطرد المسلمين من أمريكا.. وسيناتور بارز يرد: التعصب لن ينتصر

IMG_6649

مزقوا جسد وفاء..خمسة شهداء وعشرات الإصابات في تصعيد إسرائيلي جديد بقطاع غزة

بعد المقاطعة .. انتخاب جبريل الرجوب أمينا لسر "فتح" بالإجماع

رضائي: منطقة محظورة ستُقام قريبًا بالقرب من مضيق هرمز.. واختبرنا صاروخًا مضادًا للمدمرات فوق قطعة بحرية أمريكية