مصعب حسن يوسف يدعو لطرد المسلمين من أمريكا.. وسيناتور بارز يرد: التعصب لن ينتصر

وكالات /سما/

ندد السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، الأحد، بالدعوات التي تستهدف المسلمين في الولايات المتحدة أو تطالب بإقصائهم، مؤكداً أن المسلمين الأمريكيين يمثلون جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي للبلاد.

وقال شيف في منشور عبر منصة "إكس" إن الولايات المتحدة قامت على التنوع الديني والثقافي، مضيفاً: "المسلمون الأمريكيون جزء من النسيج الأساسي لمجتمعاتنا وبلادنا". كما شدد على وقوفه إلى جانب المواطنين المسلمين، معتبراً أن الخطابات القائمة على التعصب والكراهية مرفوضة ولا تعكس القيم الأمريكية.

وجاء تعليق شيف رداً على تصريحات أطلقها مصعب حسن يوسف خلال قمة يهودية أمريكية عُقدت مؤخراً في مدينة لوس أنجلوس، دعا فيها إلى عدم وجود مسلمين في الولايات المتحدة، قائلاً إن البلاد ستكون "أفضل بكثير" من دون العقيدة الإسلامية.

من هو مصعب حسن يوسف؟

مصعب حسن يوسف هو نجل القيادي الفلسطيني البارز في حركة "حماس" حسن يوسف. وُلد في الضفة الغربية وعُرف عالمياً بعد إعلانه في عام 2010 أنه تعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية لسنوات، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية والعربية. كما أعلن اعتناقه المسيحية بعد تخليه عن الإسلام، الأمر الذي دفع والده إلى إعلان براءته من مواقفه وتصرفاته. ومنذ ذلك الحين، يواصل مصعب الظهور في وسائل الإعلام والمؤتمرات الدولية، حيث يطرح مواقف ناقدة لحركة "حماس" والإسلام السياسي، وهو ما يجعله شخصية مثيرة للجدل على الساحة السياسية والإعلامية.