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نجل بايدن: قد أترشح للرئاسة ومدمنو المخدرات قاعدتي الشعبية

الإثنين 07 سبتمبر 2026 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجل بايدن: قد أترشح للرئاسة ومدمنو المخدرات قاعدتي الشعبية



وكالات /سما/

قال هانتر نجل الرئيس الأمريكي السابق جو باين، إنه لا يستبعد الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، في حال اضطر إلى ذلك وسيمثل فئة المدمنين على المخدرات.

 
ولفت بايدن في مقابلة مع الصحفي جون كاتسيماتيديس عندما سئل عن طموحاته الرئاسية: "في حال حصلت على دعمكم، فقد أضطر إلى الترشح في الانتخابات".

وأشار إلى إدمانه في الماضي على المخدرات، وأن المدمنين قد يكونوا قاعدته الشعبية، وأضاف: "ما يقلقني هو وجود 50 مليون أمريكي يعانون الإدمان".

 
وشدد على أن ضرورة أن يعترف المرشح للرئاسة بسيادة القانون، وأن هذا شرطه الأساسي لأي مرشح.
 
لكنه في الوقت ذاته، رأى أن لدى الحزب الديمقراطي الكثير من المرشحين الأكفاء، لخوض معركة الرئاسة.

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