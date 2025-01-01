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نقالات أبها

خبر : نادي أبها يضم بوريل بالإعارة في صفقته الـ 19 لهذا الصيف

الإثنين 07 سبتمبر 2026 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي أبها يضم بوريل بالإعارة في صفقته الـ 19 لهذا الصيف



وكالات /سما/

الرياض/سما- تعاقد نادي أبها مع لاعب الوسط ماتيو بوريل القادم من فريق الاتحاد، بصيغة الإعارة لموسم واحد، لترفع بذلك حصيلة انتقالات الفريق إلى 19 صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

انضم بوريل للاتحاد في موسم 2024-2025 قبل أن ينتقل معارًا إلى فريق الأخدود في الموسم الماضي، حيث خاض 18 مباراة مع الفريق.

وشارك اللاعب في 19 مباراة مع الأخدود صنع خلالها هدفًا واحدًا، وأكمل 1186 دقيقة في الملعب.

وسبق بوريل إلى أبها خلال الفترة الصيفية الحالية عدد من اللاعبين من بينهم عبده ديالو، وصفوان الجهني، ومحمد دخيل الله، ودونوفان ليون، ومصطفى ملائكة، وعبد الكريم دارسي، وماجد دوران، وفيصل الصبياني، ولورينتز روسير، وأليماني جوري، ونبيل فقير، وكشيم القحطاني، ومحمد الزيد، وباسل السيالي، وعبد الباسط هندي، وميتشي باتشوايي، ونواف الغليميش، وخالد الشمراني.

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