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وفيات - فن

خبر : وفاة زوجة الكاتب أيمن سلامة بعد معركة طبية

الإثنين 07 سبتمبر 2026 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة زوجة الكاتب أيمن سلامة بعد معركة طبية



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلنت نقابة المهن السينمائية المصرية وفاة زوجة الكاتب والسيناريست أيمن سلامة في الأحد 6 سبتمبر/أيلول 2026، إثر صراع طويل مع المرض. أقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

سيستقبل سلامة العزاء في ذات المسجد مساء يوم الإثنين 7 سبتمبر/أيلول. شارك عدد من الشخصيات السينمائية والثقافية في تقديم العزاء، حيث أعرب السيناريست عمرو محمود ياسين عن حزنه بالخبر وطلب السلام للفقيدة.

روى سلامة تفاصيل محنة علاجية معقدة: اكتشف الأطباء كسرًا بالعمود الفقري لزوجته دون أن تكون قد تعرضت لسقوط أو إصابة. واجه فريق طبي تحديًا حرجًا؛ استشاري المخ والأعصاب حذّر من ضرورة إجراء عملية جراحية فورية خلال 24 ساعة لتجنب الشلل الكامل.

إلا أن التحاليل كشفت عن مستويات دم مرتفعة وسيولة غير آمنة للتدخل الجراحي. تنوعت آراء الأطباء: أصرّ متخصصون المخ والأعصاب على ضرورة الجراحة الفورية، فيما اعتبرها آخرون من تخصصات مختلفة خطرة جدًا، محذرين من أن احتمال نجاح العملية لا يتجاوز 50%.

واجه سلامة خيارًا صعبًا: تأجيل الجراحة مما يضمن الشلل، أو المجازفة بعملية قد لا تنجح. قرر الدخول إلى غرفة العمليات مساء، بعد نصيحة الفنان والممثل أشرف زكي له بالتوكل على الله. خرجت زوجته من غرفة العمليات قرب الفجر.

عبّر محمد جلال عبدالقوي، كاتب وزميل سلامة، عن تعازيه الحارة للصديق ولعائلته، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويمنح أسرتها الصبر والسلوان.

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