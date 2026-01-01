طليق ياسمين أبو النجا: انفصالنا كان إجباريًا وعاملتها كأخت لا كطليقة

وكالات /سما/

أثار المخرج خضر محمد خضر، طليق الراحلة ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي، موجة جدل واسعة بتصريحاته الأخيرة، حيث أشار إلى أن انفصاله عن ياسمين كان إجباريًا قبل حوالي عام ونصف.

ردًا على انتقادات وجهت إليه حول تخليه عنها أثناء مرضها وزواجه من أخرى، أعرب خضر محمد عن استيائه الشديد من الحملة الموجهة ضده وضد زوجته الحالية، قائلًا إن الجمهور لم يرحم ياسمين عندما ظهرت برفقته في مهرجان الجونة.

وقال في تصريحاته: «انتقدتموها وسخرتم من شكلها لمجرد أنها لم تكن تشبه والدتها، وأثرتم في نفسيتها لدرجة أنها حلفت ألا تظهر في مهرجانات أخرى»، مشيرًا إلى أن تلك التعليقات والسخرية لا تزال موجودة على وسائل التواصل.

انتقد خضر محمد من وصفهم بـ«الألفاظ النبيلة»، وأعاد التأكيد على موقفه بشأن علاقته بياسمين، قائلًا: «منذ انفصالنا تحولت من زوج إلى أخ ثالث لها، وتحولت هي من زوجة إلى أختي الثانية وليست طليقتي».

وأضاف أنه يشعر بغلاوة ياسمين في قلبه كما يشعر بحب أخته، مؤكدًا أنهما كانا يشكلان أسرة خاصة، ودعا الجمهور للدعاء لياسمين بالرحمة والمغفرة.

في سياق متصل، أشار سيف أبو النجا في مقابلة مع المذيعة نهال طايل على قناة «صدى البلد» إلى أنه تمكن من التواجد بجوار ياسمين في غرفة العناية المركزة خلال لحظاتها الأخيرة قبل وفاتها، مؤكدًا استسلام الأسرة لقضاء الله وقدره.