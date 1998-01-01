صديقة سرحات كيليتش توديعه برسالة وجدانية.. ترتيبات جنازة الممثل التركي تُعلن

وكالات /سما/

إسطنبول/سما- أطلقت أوزلم إسمرغول، صديقة الممثل التركي الراحل سرحات كيليتش، بياناً وداعياً مؤثراً عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفته برسالة شخصية تجمع بين الحب والفقد أكثر من كونها نعياً تقليدياً لفنان راحل. غادر كيليتش الحياة عن عمر ناهز 51 عاماً، بعد العثور على جثمانه داخل منزله في إسطنبول بعد يومين من انقطاع أخباره.

قالت إسمرغول في رسالتها الموجعة: "لو جئنا إلى هذا العالم ألف مرة أخرى، فسأجدك من جديد، وسأقع في حبك من جديد، ولن أحب سوى أنت. يا نور عيني، وتاج رأسي، وجرح قلبي، ورفيق طريقي." وأضافت: "لم أحب في حياتي قط كما أحببتك، ولم يحبني أحد قط كما أحببتني. لقد حكمت عليّ بالاشتياق إليك."

اكتشفت إسمرغول وفاة كيليتش بنفسها حين توجهت إلى منزله للاطمئنان عليه بعد انقطاع الاتصال به. دخلت المنزل باستخدام المفتاح الذي كانت تحمله، فوجدته جالساً بلا حراك على مقعد في غرفة المعيشة بمنطقة نور تبه في كاغيتهانة بإسطنبول. أبلغت فوراً مركز الطوارئ 112، وتوجهت فرق الإسعاف والشرطة إلى المكان، لكن الفحوص الطبية أكدت وفاته.

كشفت المعاينة الأولية عن وجود كدمات حول عيني الممثل، إضافة إلى علامات على ذراعيه وساقيه، بيد أن تقارير أخرى أشارت إلى عدم وجود آثار واضحة لضرب أو اعتداء. يبقى السبب الحقيقي للوفاة معلقاً في انتظار نتائج الفحوص الطبية الشرعية، فيما تحيط به روايات متضاربة حول حالته الصحية قبل وفاته.

نُقل عن صديقته أن كيليتش كان يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية، بينما أفادت تقارير تركية أخرى بأنه كان يعاني فقط من مرض معروف في الغدة الدرقية. وتزامنت الوفاة مع مغادرته مسلسل "تشكلات" قبل أيام قليلة، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بانزلاق غضروفي في الرقبة منعه مؤقتاً من المشاركة في مشاهد الحركة. إلا أنه لا توجد معلومات رسمية تربط هذا التشخيص بوفاته.

أعلن مدير أعمال كيليتش، تولغا تشينكيتاش، تفاصيل مراسم الوداع: تقام مراسم التأبين يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 الساعة 12 ظهراً على خشبة مسرح محسن أرطغرل في إسطنبول. بعدها يُنقل جثمانه إلى العاصمة أنقرة، وتقام صلاة الجنازة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 بعد صلاة الظهر في مسجد أحمد حمدي أكسكي، ليُوارى جثمانه الثرى في مسقط رأسه أنقرة. اختيار المسرح لإقامة مراسم التأبين يحمل دلالة خاصة، فقد بدأ كيليتش مسيرته من خشبة المسرح، وظل المسرح جزءاً أساسياً من هويته الفنية طوال حياته.

وُلد سرحات مصطفى كيليتش في 8 يوليو 1975 بمدينة أنقرة، وحصل على درجة البكالوريوس عام 1998 من قسم المسرح بجامعة بيلكنت، ثم حصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 2005 من المعهد الموسيقي الحكومي بجامعة حجة تبة. امتدت مسيرته المسرحية عبر عدة عقود، وشارك في أعمال موسيقية نالت جوائز متعددة، من بينها مسرحية "البروفة العامة للانتحار" التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً واستمرت لثلاثة مواسم.

تعرف الجمهور العربي على كيليتش من خلال الأعمال التلفزيونية التركية الناجحة. جسد شخصية إرغون بلاك في مسلسل "الثمانينات"، وشارك في مسلسل "المؤسس عثمان" بدور كوسيس/كوسي ميحال، ليصبح من الوجوه المعروفة في مجال الدراما التاريخية التركية عربياً. قدم أيضاً شخصية "جولاك" في مسلسل "العهد"، وشارك في مسلسل "إيزل"، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

من أبرز إنجازاته السينمائية مشاركته في فيلم "نوم شتوي" للمخرج نوري بيلجه جيلان، الذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2014، وجسد فيه شخصية الإمام حمدي. لم تقتصر موهبته على التمثيل، بل امتدت إلى الغناء والأداء الموسيقي والتعليم الفني. قدم عرض "موسيكيومان" الذي جمع بين التمثيل والموسيقى، وأسس عام 2014 "مدرسة سرحات كيليتش" لتقديم تدريبات في مجالات التمثيل والكتابة والرقص والغناء، ما عكس اتساع تجربته الفنية بعيداً عن الشاشة.

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