وزير الطاقة الأميركي: الاتفاق النووي مع إيران قد لا يتحقق قبل وجود نظام جديد

طهران /وكالات /

صرح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، يوم الأحد 6 سبتمبر/ أيلول، بأن الولايات المتحدة قد لا تتوصل إلى اتفاق -يُعد صعب المنال- لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وذلك في وقت يدخل فيه الصراع الأميركي الإيراني شهره السابع.

وقال رايت على شبكة ABC News قد لا يكون هناك اتفاق نووي؛ فقد يقتصر الأمر ببساطة على تدمير قدراتهم على القيام بذلك. وربما يتعين انتظار الإدارة الإيرانية القادمة للتوصل إلى اتفاق؛ فنحن ببساطة لا نعلم ذلك".

لطالما أكد ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل هدفاً محورياً للحملة الأميركية. كما سعى للتوصل إلى اتفاق تفاوضي مع إيران طوال فترة الحرب التي تسببت في ارتفاع حاد لأسعار الطاقة عالمياً.

وتشير تصريحات رايت إلى أن الإدارة الأميركية قد تسعى لتحقيق هدفها المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي دون الحاجة إلى إبرام اتفاق نووي عبر التفاوض.

ورداً على سؤال عما إذا كانت تصريحاته تعني أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات لإيران كلما حاولت إعادة بناء بنيتها التحتية النووية، قال وزير الطاقة: "عليك تدمير قدراتهم على القيام بذلك".

وأضاف: "نحن نعمل على تقويض قدراتهم على تطوير أسلحة نووية، وكذلك قدرتهم في نهاية المطاف على إيصالها إلى أهدافها في حال تمكنوا من تطويرها. إنها جهود مستمرة منذ 47 عاماً؛ والأمر ليس هيناً، لكن الولايات المتحدة ستنجز المهمة وسنعمل بالتعاون مع حلفائنا في المنطقة".

وفي وقت لاحق، وخلال ظهوره في برنامج Face the Nation على شبكة CBS، سُئل رايت مجدداً عن تصريحاته، فأوضح أن تفضيل الرئيس دونالد ترامب يميل دائماً نحو "التوصل إلى تسوية تفاوضية وتجنب الحل العسكري ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية".

وقال: "يتمثل الدور الأكبر لجيشنا في المنطقة حالياً في وقف تصدير أي نفط خام إيراني أو منتجات مرتبطة به، أو الغاز الطبيعي، أو غير ذلك. نحن نخنق اقتصادهم في محاولة لإحداث تغيير في سياسة النظام القائم أو استبداله بنظام جديد".